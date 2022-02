Tim Cook’tan Ukrayna Açıklaması: Apple, Savaş Mağdurları İçin Karar Aldı

Geçtiğimiz gün sabaha karşı başlayan Rusya Ukrayna savaşı, tüm dünyanın gündeminde yer aldı. Özellikle sosyal medyada savaş bölgesinden yapılan paylaşımlar tüm dünyada yankı uyandırdı. Sosyal medya platformu Twitter, platformdan savaşın sürdüğü bölgelerden paylaşım yapan hesapların askılarını önce askıya aldı, daha sonra ise bu kararından vazgeçti. Twitter, hesapları alma işlemini ‘yanlışlıkla’ yaptıklarını söyleyerek özür diledi. Ardından Apple CEO’su Tim Cook, savaş bölgesinde mağdurlarla ilgili olarak karar aldıklarını duyurdu.

Öte yandan Meta’nın sosyal medya platformu Facebook, Ukrayna için ‘Profilini Kitle’ özelliğini devreye sokmuş ve kullanıcıların profillerini arkadaşları hariç herkese kapatmasına imkan tanımıştı. Ek olarak Türk Telekom ve Turkcell, Ukrayna’da bulunan müşterilerine ücretsiz internet ve dakika sağlayacağını duyurmuştu. Tüm bunların yanında dev teknoloji şirketi Apple da, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim için vatandaşlara yardım edeceklerini açıkladı.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili olarak adımlar atacaklarını açıklayan Apple CEO’su Tim Cook, ülkede yaşanan olayları yakından takip ettiğini belirtti. Cook, ‘Ukrayna’da yaşananlar ile yakından ilgileniyorum. Oradaki ekiplerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yerel insani yardım çabalarını da destekleyeceğiz. Zarara uğrayan insanları düşünüyorum ve barış isteyen herkese katılıyorum.’ ifadesini kullandı.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.