Apple’dan Sevgililer Günü Hediye Önerileri Geldi!

Sevgililer Günü’nün eşsiz havasına kayıtsız kalmak istemeyen Apple, son teknolojik cihazları arasından bu Sevgililer Günü için pek çok öneri sundu. Önümüzdeki 14 Şubat için birbirinden şık ve işlevsel ürünlerinden oluşturduğu liste ile yüzlerce tık alan Apple, teknoloji tutkunu çiftler için harika bir alternatif oldu.

Sevgililerin İhtiyacına Göre Birçok Seçenek Bulunuyor

Teknolojik ürünlere ilgi duyan sevgililer için özel bir içerik oluşturan Apple, “Aşkınızı Apple’dan bir hediyeyle dile getirin” başlığı ile Apple severlerin karşısına çıktı. Bu noktada, müzik, fotoğraf ve video, aksesuar gibi farklı kategorilerden ürünler sunan şirket, Sevgililer Günü hediyesi arayanlar için keyifli bir önerisi listesi paylaştı.

Sevgilisi ile müzik dinlemekten hoşlanan kişiler için ‘Kulaktan Kalbe’ koleksiyonunu oluşturan Apple, çeşitli AirPods tavsiyeleri verdi. Birlikte spor yapmak isteyenler çiftleri de es geçmeyen şirket, akıllı saat modellerinin ve aksesuarlarının bulunduğu ‘Antrenmanlarınızı paylaşın, aşkınızı da’ koleksiyonu ile büyük beğeni topladı. Apple Sevgililer Günü’nde, karşınızdaki kişiyi ne kadar iyi tanıdığınızı gösterme fırsatı da tanıyor. ‘Yapmayı sevdikleri şeyleri daha da güzel hale getirin’ koleksiyonu ile Apple uyumlu pek çok cihazı kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Bu koleksiyon içerisinde, Apple pencil, iPad Air için magic keyboard ve daha fazlası mevcut.

Sevgilinize yeni bir iPhone almak istediğinizde ya da Apple’ın birbirinden kaliteli aksesuarları arasından mini bir seçim yapmak istediğinizde, bu listeden yararlanmak mümkün.

Apple Sevgililer Günü Hediye Öneri Listesi:

iPhone 13 Pro - Başlangıç fiyatı: 21.499 TL

- Başlangıç fiyatı: 21.499 TL iPhone 13 Mini - Başlangıç fiyatı: 14.799 TL

- Başlangıç fiyatı: 14.799 TL iPhone 13 - Başlangıç fiyatı: 14.799 TL

- Başlangıç fiyatı: 14.799 TL Apple Watch Series 7 – Başlangıç Fiyatı: 5.899 TL

– Başlangıç Fiyatı: 5.899 TL Apple Watch SE : 4.199 TL

: 4.199 TL iPad Mini – Başlangıç fiyatı: 7.889 TL

– Başlangıç fiyatı: 7.889 TL iPad Air – Başlangıç fiyatı: 8.999 TL

– Başlangıç fiyatı: 8.999 TL AirPods Pro : 3.799 TL

: 3.799 TL AirPods (3.nesil) : 2.599 TL

: 2.599 TL iPad Air için magic keyboard – Başlangıç fiyatı: 4.079 TL

– Başlangıç fiyatı: 4.079 TL MagSafe Dua şarj aygıtı : 1.759 TL

: 1.759 TL MagSafe Battery Pack : 1.469 TL

: 1.469 TL Apple Pencil (2. nesil) : 1.519 TL

: 1.519 TL iPhone 13 Mini için deri kılıf : 719 TL

: 719 TL iPhone 13 için silikon kılıf : 669 TL

: 669 TL Spor kordon : 499 TL

: 499 TL AirTag - Başlangıç fiyatı: 399 TL

- Başlangıç fiyatı: 399 TL AirTag deri anahtarlık: 539 TL

Apple Geçen Yıl Da Benzer Bir Çalışma Yapmıştı!

Apple, Sevgililer Günü için geçen yıl da çeşitli ürünlerin bulunduğu çevrim içi bir mağaza oluşturarak çiftlere hediye önerilerinde bulunmuştu. Detaylar için “Apple Sevgililer Günü İçin Hediye Bulmanızı Kolaylaştırıyor!” başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz.