Apple Kullanıcıları Siber Saldırı Altında: Hesaplarına Erişim Sağlayamıyorlar!

Apple kullanıcıları son günlerde akıl almaz bir olay yaşadıklarını şirkete bildirmeye başladı. Krebs on Security'nin açıklamasına göre birçok Apple kullanıcısı, tuhaf bir kimlik avı saldırısıyla karşı karşıya kalmaktan şikayetçi.

Gerçekleştirilmeye çalışılan saldırının doğrudan kullanıcıların kişisel verilerine erişmeye çalışıldığını anlayanlar Apple'ı aradıklarında ise herhangi bir çözümle karşılaşmamanın şaşkınlığını dile getiriyor.

Hedef olarak seçilen mağdurlardan biri olan Parth Patel de X uygulaması üzerinden başına gelenleri anlattı. Başına gelenler yüzünden yeni bir iPhone almak zorunda kaldığını da söyledi.

Apple Saldırganları Yine Görev Başında

Bugüne kadar çeşitli siber saldırı çetelerinin büyük şirketlere doğru hamle yaptığı birçok vaka gördük. Şimdi ise sırada Apple kullanıcılarınnı hedef alan özel bir saldırının gerçekleşmesi, çetenin doğrudan Apple şirketini hedef aldığını düşünmemize sebep oluyor.

Kullanıcılar telefonlarında aniden çıkan istemler için "İzin Ver" veya "İzin Verme" seçeneklerinin çıktığını ve herhangi birine onay verilmediği takdirde cihazın kullanılamaz bir hal aldığını bildirmeye başladı.

Herhangi bir seçim yapmaya direnen ve şifre değiştirme gibi bir hataya düşmeyen kullanıcılar bu sefer Apple'dan arandıklarını söyleyerek kullanıcılarına hesaplarının saldırı altında olduğunu ve tek seferlik kodu onaylamaları gerektiğini söylerek sistemlerine erişiyor.

Parth Patel de hem bilgisayar hem saat hem de telefonunda şifre değişikliğinin onaylanması için bu ekranla karşılaştığını ve reddettiğini söylüyor. Ancak reddedince saldırganlar gerçekten Apple'a ait olan bir Destek numarasından Patel'i arıyor.

Patel, kişilerin kendisine dair her şeyi bilip adını bilmemelerinden direkt olayı anladı ve telefonu kapattı. Tek kullanımlık şifreyi karşı tararfa vermiş olsaydı muhtemelen tüm verilerine erişimi kaybedecekti.