Apple'dan Maçkolik'e Rakip Uygulama Geldi: Apple Sports Uygulaması Duyuruldu!

Teknoloji devi Apple, tüm iPhone modellerine indirilebilecek yeni bir ücretsiz uygulama yayınladı. Uygulamanın sunduğu hizmet ve avantajlar Türkiye'deki kullanıcılara Maçkolik'i anımsatmasıyla gündem oldu.

Ücretsiz bir spor uygulaması olan ve Apple Sports olarak isimlendirilen uygulama, kullanıcılara gerçek zamanlı skorları ve istatistikleri sunacak.

Apple'dan Tüm Kullanıcılarına Yeni Uygulama

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre Apple Sports, iOS 17.2 ve sonraki sürümlerde kullanılabilecek. Uygulama, kullanıcılara gerçek zamanlı skorları ve istatistikleri sunacak.

Platform bünyesinde İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İtalya (Serie A), İspanya (LaLiga) ve Meksika (Liga MX) futbol liglerini takip edebilmeyi kolaylaştıracak.

Aynı zamanda Amerikan Futbol Ligi (MLS), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) de sezon içinde uygulama üzerinden takip edilebilecek.

Apple'ın Servislerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue da Apple Sports uygulamasının skorlara ve istatistiklere son derece hızlı erişim sağlandığını belirtti. Aynı zamanda kullanıcıların favori takım ve ligleriyle ilgili güncel bilgilere sahip olacağının da altını çizdi.