Apple, Lightning Bağlantı Kablosundan USB-C'ye Geçiyor Olabilir

Şirket analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın gelecek yıl iPhone'larındaki tescilli Lightning portunu evrensel olarak benimsenen USB-C ile değiştirmeye hazırlandığını iddia ediyor. Attığı bir çift tweet'te Kuo, Apple'ın bu değişikliği 2023'te yapacağını söyledi ve bu iddiayı tanımlanmamış bir "ankete" (muhtemelen Kuo'nun gelecekteki Apple ürünleriyle ilgili tahminler için birçok bilgi edindiği görünen bileşen üreticilerine) dayandırdı.

Kuo, USB-C'nin benimsenmesinin "donanım tasarımlarında iPhone'un aktarım ve şarj hızını artırabileceğini ancak son spesifikasyon ayrıntılarının hâlâ iOS desteğine bağlı olduğunu" söyledi.

Kuo'nun öngörüsünü ilk kez duyduğumuzu söylersek yalan olur. Apple'ın iPhone için USB-C'yi benimsediğine dair söylentiler ve spekülasyonlar yıllardır gündemi meşgul ediyor. Akıllı telefon endüstrisi genel olarak USB-C standardını benimsemiş durumda ve Apple da en son iPad'lerine USB-C ekleyerek ve birçok Mac'te USB-C uyumlu Thunderbolt bağlantı noktalarını kullanarak kısmen endüstri standartlarına dâhil oldu. AB, USB-C bağlantı noktalarını akıllı telefonlarda ve diğer elektronik cihazlarda (şarj cihazlarını ve veri kablolarını standartlaştırarak e-atıkları azaltmak amacıyla) zorunlu hâle getirecek bir öneriyi hâlâ değerlendiriyor ve bu da Apple'ın üzerindeki baskıyı artırıyor olabilir.

Lightning Bağlantı Tarihe Karışıyor Olabilir

Yine de Apple her zaman bu söylentilere ve iddialara karşı dirençli kalmaya devam etti. Şirketin cihazlarını USB-C ile şarj etmek yerine kablosuz şarj ve veri aktarımına güvenerek iPhone'larını portatif hâle getirmeyi tercih edeceği de öne sürülmüştü. Kuo'nun kendisi de geçen yıl Apple'ın USB-C bağlantı noktalarını düşünmediğini iddia etmişti. Kuo, Mart 2021'de Apple'ın "öngörülebilir gelecek" için Lightning bağlantı noktalarını iPhone'da kullanmaya devam etmeyi planladığını söylemişti.

Belki de Lightning bağlantıların artık ömrü bitmiştir. Apple, Lightning standardını ilk olarak Eylül 2012'de tanıttığında, Phil Schiller "gelecek on yıl için modern bir konektör" olarak nitelendirmişti. Doğal olarak bu on yıllık standart önümüzdeki Eylül'de sonlanacak olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, Lightning bağlantıdan vazgeçip USB-C kablolara geçiş yapmalı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.