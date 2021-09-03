Apple Watch 7 Ekranı Ne Kadar Büyük Olacak?

Son dönemlerdeki raporlara göre Apple, Watch Series 7 ile birlikte boyutlarda yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda yeni nesil modelde 40mm ve 44mm yerine 41mm ve 45mm boyutlarının olması bekleniyor. Peki ama Apple Watch 7 ekranı, serinin önceki modelleri ile kıyaslandığında ne kadar büyük olacak?

Apple Watch 7 Ekranı Ne Kadar Büyüyecek?

Watch Series 3 modelindeki 38mm ve 42mm boyutlarını Watch Series 4 ile 40mm ve 44mm olarak revize eden Apple, birkaç yıldır bu boyutlara sadık tasarımlar üretiyordu. Nitekim son raporlar, Watch Series 7 ile birlikte 41mm ve 45mm boyutlarına geçiş yapılacağını işaret ediyor.

Temel olarak baktığımızda aradaki 1mm fark çok da önemli değil gibi gözüküyor olabilir ancak incelen çerçeveler ile birlikte kullanım alanının kayda değer şekilde genişleyeceğini düşünebilirsiniz. Buna ilişkin bir tasarım örneğini hemen aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Apple Watch 7 Nasıl Olacak?

Geçmiş sızıntıları ve raporları da doğrulayan nitelikteki sızıntıya göre Apple Watch Series 7, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. Apple Watch Series 4 ile birlikte 40mm ve 44mm boyutlarına geçiş yapan şirket, vitesi bir kez daha yükseltmiş olacak.

Apple Watch Series 3'ün 38mm ve 42mm boyutlarından 40mm ve 44mm boyutlarına geçildiğinde, önceki saat kayışlarını hala kullanabiliyorduk. Şimdi, benzer bir durumun 41mm ve 45mm için de geçerli olması bekleniyor. Yani mevcut kayışlarınızı yeni modelde kullanmaya devam etmeniz oldukça olası gibi gözüküyor.

Ayrıca boyut artışının daralan çerçeveleri de hesaba katınca, gerçekten de kayda değer bir ekran büyümesi sunması bekleniyor. Burada yine Apple Watch Series 3 ile Apple Watch Series 4 arasındaki değişimi göz önüne alabilirsiniz. Büyüyen ekran, daha çok detaya hakim olmanız anlamına geliyor.

Diğer sızıntıları göz önüne aldığımızda, yeni modelin tıpkı iPhone 12 ailesi gibi düz kenarlara ve güncellenmiş ekranlara sahip olacağını görüyoruz. Açıkçası birkaç yıldır süregelen tasarımın ardından yeni modelde bazı değişikliklerin yapılması zaruri hale gelmişti.