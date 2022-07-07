Apple, Apple Watch'a Parmak İzi Sensörü Getirmeyi Planlıyor

Apple Watch 8 ve söylentilere göre Apple Watch 8 Rugged Edition adına sahip olacak yaklaşan Apple Watch modelleri daha büyük ekranlara, vücut ısısı sensörlerine ve daha fazlasına sahip olacak ancak şu anda asıl beklenilmeyen şey elbette bir akıllı saatte parmak izi sensörünün bulunması. Apple görünüşe göre gelecekteki saatlerine parmak izi sensörü eklemeyi planlıyor.

Apple yeni gelen sızıntılara göre geçtiğimiz günlerde bu teknolojinin patentini aldı. Patent, özellikle Apple Watch'ın yan düğmesine yerleşik bir Touch ID parmak izi sensörünün yerleşimini detaylandırıyor.

Bu sensör şu anda diğer tüm sağlayacağı özelliklerin yanı sıra Apple Pay için kullanılmakta bu nedenle Apple Pay sürecine herhangi bir ekstra adım eklemeden kimliğinizi güvenli ve sorunsuz bir şekilde doğrulayabileceğinden, gelecek Apple Watch'larda bir parmak izi sensörü kullanmak mantıklı olabilir.

Apple'ın Yeni Parmak İzi Sensörü Patenti Neleri İçeriyor?

Patent, bir cihazın kilidinin açılması, kullanıcının tanımlanması ve işlemlerin yetkilendirilmesi ve uygulamaların indirilmesi dâhil olmak üzere tüm tipik parmak izi sensörü uygulamalarının olası kullanım durumlarına değiniyor.

Bu sensörün şimdiye kadar gelmesi de oldukça muhtemel görünüyordu ancak böyle bir teknolojiyi saatlerde kullanmanın yaratacağı ekstra teknolojik alanlar henüz yeterli gelişmeye sahip değildi. Bu nedenle her patent, nihai ürüne gelecek bir teknolojiyi yansıtmasa da parmak izi sensörünün yakın gelecekte akıllı saatlerde yerini alması muhtemel.

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