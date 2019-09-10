Apple Watch Series 5 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple Watch 5, iPhone 11 lansmanında tanıtıldı. İşte Apple’ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 5 özellikleri ve fiyatı.

Apple Watch Series 5 Özellikleri

iPhone 11 etkinliği TSİ 20.00’de başladı. Apple’ın oyun servisi Apple Arcade, Apple TV+ servisinin ardından masaüstü bilgisayardan 2 kat hızlı olmasıyla dikkat çeken yeni 10.2 inç iPad tanıtıldı. iPad’in ardından da beklediğimiz yeni jenerasyon Apple Watch; Series 5 tanıtıldı. Yeni always on Retina LTPO ekranı ve tüm güren süren pil ömrüyle dikkat çeken Apple Watch 5, dahili pusula uygulaması ile geliyor. Uluslararası acil servis arama özelliğine sahip olan saat, %100 geri dönüştürülebilir alüminyumdan üretilmiş. Seramik ve Titanyum kasa ile gelen saat, lüks tutkunları için yeni Hermes kayışla geliyor.

Apple Watch Series 5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple Watch fiyatı tercih edilen modele göre farklılık gösteriyor. Apple Watch 5 GPS 399 dolar, GPS + Cellular 499 dolar fiyat etiketiyle 20 Eylül’de satışa sunulacak. Apple Watch Series 3’ün fiyatının da düştüğü açıklandı. Series 5 kadar güçlü olan Series 3’ün GPS modeli 199 dolara kadar düştü.