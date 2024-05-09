Google Mesajlar, Yeni Bir iPhone Özelliğine Kavuşuyor!

Google, Android telefonlara bir yeni iPhone özelliği daha getirmek üzere çalışıyor olabilir. Bilindiği gibi iPhone'da tanınmayan ve kaydedilmemiş bir numaradan mesaj veya arama geldiği zaman ekranda ve bildirim kısmında o kişinin kim olduğu yine de yazıyor.

Bu özelliğin çalışıyor olabilmesi için tabii ki yine arayan veya mesaj atan kişinin de iPhone kullanıyor olması ve bir Apple kimliğine sahip olması gerekiyor. Şimdi bu özelliğin Google Mesajlar'a gelmesi için de çalışmaların başladığı bildirildi.

Bilinmeyen Numaranın Kime Ait Olduğu Görünecek

Android Authority, Google Mesajlar'ın yeni beta sürümünü keşfetmekle birlikte bu yeni özelliği denemek için de kayıtlı olmayan numaradan gelen bildirimlerin nasıl göründüğünü test etti.

Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere mesaj gönderen kişilerin ismi ve soyismi; eğer Google profilleri etkinleştirilmişse ve profil keşiflerini açmışlarsa direkt bildirimler kısmından bile görünüyor.

Özellikle tanımadığı numaralardan mesaj almaktan hoşlanmayanlar için oldukça faydalı bir özellik olacağa benziyor. Artık bilinmeyen numaranın kime ait olduğunu bulmak için ekstra zaman harcamaya da gerek kalmayacak.

Test edilen ve beta sürümde mevcut olan bu özelliğin daha sonrasında Google Mesajlar'a kesin olarak ekleneceğine yönelik herhangi bir bilgi yer almıyor. Test aşaması sonrasında tamamen iptal edilmesi de ihtimaller arasında.