Apple Yeni Ürünleri için Otoyolu Kaldırdı!

Apple koronavirüs salgınından sonra tüm etkinliklerini bir video kaydı şeklinde sunmaya başladı. Tim Cook'un konuşmasıyla başlayan etkinliklerde büyük bir görsel şölen sunuluyor. Yeni iPad'lerin tanıtıldığı "Let Loose" etkinliğinde de "helal olsun" derditen sahneler gördük.

iPad'lerin Tanıtıldığı Etkinlikte Otoyol Silindi

Bu etkinlikte trenle işe gidip gelen insanların manzarayı izlemek yerine iPad'leri ile meşgul olduğunu gösterildi. Bunun ne kadar gerçekçi olduğu ayrı bir tartışma konusu, fakat San Francisco Körfez Bölgesi'nin var olmayan bir manzarasını gördük.

Drone ile hareket halindeki bir vagonun içine giriliyor ve insanlar iPad'leri ile meşgulken John Ternus dengesini sağlamak için bir direğe tutunarak Apple'ın yeni teknolojileri hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Buraya kadar her şey normal fakat biraz önce belirttiğimiz drone sahnesinde olmayan bir manzarayı gördük. Apple ağaçların arasından giden tren görüntüsünü sunabilmek için I-280 otoyolunu görüntüden kaldırdı.

Otoyolun yanı sıra bölgedeki bazı evler kaldırılırken, bazıları ortama uygun hale getirildi. Apple'ın ortamı değiştirmesi konusundaki fikirlerinizi merak ediyoruz, fakat CGI çalışmasının son derece gerçekçi olduğu ortada.