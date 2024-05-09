Google Pixel 8a Heyecanlandıran Özellikle Geliyor: Cihaz Kapalı Olsa Bile Bulunabilecek!

Google, geçtiğimiz ay uzun zamandır beklenen Cihazımı Bul özelliğini kullanıma sundu. Şu an için sadece ABD ve Kanada kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik, Android kullanıcıların tıpkı iPhone'da olduğu gibi kaybolan cihazları bulabilmeyi sağlıyor.

Google'ın Cihazımı Bul özelliği Apple'dan farklı olarak telefon kapalı olduğu zaman da cihazı bulmaya yardımcı oluyor. Kapalı olsa bile bulunan telefonlar şu anda Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için geçerli olsa da yeni bir telefonun daha bu özelliğe kavuşacağı açıklandı.

Pixel 8a Cihazımı Bul Özelliğiyle Gelecek

Google'ın artık her yeni telefon modeli bu özelliğe sahip bir şekilde gelecek. Ancak telefonların kapalı olmasına rağmen bulunabilmesi 8 ve 8 Pro haricinde şu anda sadece Pixel 8a'da olacak gibi görünüyor.

Kapalıyken cihazı bulma özelliği, Cihazımı Bul ağ işaretlerini cihazın Bluetooth çipine gönderiyor. Böylece telefon kapansa bile Bluetooth çipinin cihaza dair işaret alması, telefonun konumunu tespit edebilmeyi mümkün hale getiriyor.

Markanın orta segment telefon modeli Pixel 8a, Tensor G3 çipine sahip olmakla birlikte aynı Blutooth çipine sahip olması sayesinde bu özelliği destekleyecek. Bu özelliğin ilerleyen dönemlerde tüm Android cihazlara gelmesi de olası görünüyor.

Pixel 8a'da bu özelliği Ayarlar üzerinden kolayca aktifleştirmek gerekiyor. Cihazımı Bul sekmesinden "Kapalı" seçeneğini seçmek, Bluetooth'un kapalı olması ve konum servislerinin kapalı olması da Kapalıyken Bulma özelliğinin çalışmamasına neden olacaktır.