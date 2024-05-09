Motorola, Yeni Katlanabilir Telefonu ile Samsung'u Ezip Geçecek Gibi Duruyor!

Katlanabilir telefon pazarındaki üretimin ve sayının artması rekabetin daha geniş bir çapta gerçekleşmesine yol açıyor. Ancak son sızıntılara bakılacak olursa Motorola, katlanabilir telefon konusunda Samsung'u geride bırakmaya kararlı.

Motorola'nın sıradaki yeni telefonu Razr Plus 2024 veya bazı ülkelerdeki adı ile satışa sunulacak Razr 50 Ultra'nın fiyatı geçen seneki telefon modelinin fiyatıyla aynı olması bekleniyor. Bu beklentileri yükselten ise Avrupalı bir perakendecinin sızdırdığı bir fiyat tablosu oldu.

Motorola, Samsung'un Önüne Geçme Hedefine Doğru İlerliyor

Avrupalı perakendecinin telefonundaki fiyat görüntülerinin yer aldığı sızıntıda, yeni gelecek olan Razr 50 Ultra'nın, Motorola Razr 40 Ultra ile tamamen aynı fiyat olduğu görünüyor. Yani bu demek oluyor ki Razr 50 Ultra da Avrupa pazarında 1.200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Fiyatın aynı olmasına rağmen donanım olarak daha üst düzeye ulaşmış olması ve konfigürasyonunu yükseltmiş olması markanın gerçekten Samsung'la ciddi bir rekabete girebileceğine işaret ediyor. Razr 40 Ultra 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelmişti, Razr 50 Ultra ise 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelecek.

Aktarılan bilgilerin tamamen doğru olduğu senaryoda Motorola'nın gerçekten kullanıcı odaklı bir yükseltme yaptığını söylemek mümkün. Razr 50 Ultra ya da Razr Plus 2024'ün tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmese de yakında çıkması bekleniyor.

Tanıtımın ilk durağının ise Çin olması bekleniyor. Sonrasına globale açılması beklenen telefonun Kuzey Amerika'da Razr Plus 2024 adıyla satışa sunulması bekleniyor. Diğer pazarlarda ise Razr 50 Ultra olarak adlandırılacak gibi duruyor.