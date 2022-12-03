Apple, Yapay Zeka ile Görsel Üretimini 2 Kat Hızlandırdı

2022 yılının en çarpıcı teknolojik gelişmelerinden biri, yapay zeka destekli görsel üretiminin halka açık hale gelmesi oldu. Open AI tarafından geliştirilen DALL-E 2 ve MidJourney gibi yapay zekaların yanında Apple'ın desteklediği Stable Diffusion AI da yer alıyor. Yapay zeka için yeni yayınlanan optimizasyonlar önemli geliştirmeler içeriyor.

Stable Diffusion AI'ın Apple Silicon üzerinde çalışmasına izin veren optimizasyonlar, Mac tabanlı yöntemlerde yaklaşık olarak iki kat daha hızlı çalışma vadediyor.

Optimizasyonlar Apple Silicon Yongalarının Nvidia Grafik Kartlarını Yakalamsını Sağlayacak

Şu an yapay zeka alanında en önde gelen firmalardan biri olarak gösterilen Nvidia'nın RTX serisiyle birlikte kulanmaya başladığı nöral ağ odaklı çipleri, üretim işlemlerini yüksek hızlarda yapmasını sağlıyor.

Windows veya Linux bir bilgisayarda çalıştırılan 512 x 512 piksel görüntüyü oluşturmak, RTX 3060 ekran kartıyla yaklaşık olarak 8,7 saniye sürüyor. Dahili ekran kartı RTX 3000 serisine kıyasla nispeten daha yavaş olan M1 Mac Mini üzerinde yapılan testlerde ise bu süre 69,8 saniyeye kadar çıkabiliyor.

Yeni yayınlanan optimizasyon seçenekleriyle birlikte Apple'ın en güçlü Silicon yonga setlerinden olan M1 Ultra'da aynı değerlerde görsel üretim süresi 9 saniyeye kadar düşmüş durumda.

Apple Kendi DLSS Sistemini Geliştirebilir Mi?

Apple Core ML geliştirmelerinin, MacOS cihazlarının en zayıf olduğu noktalardan olan grafik işlemedeki farkı kapatabileceği düşünülüyor. Geliştirmelere rağmen Apple Silicon yongaları hala Nvidia ve AMD gibi grafik kartlarının gerisinde kalsa da umut vadeden gelişmeler yaşandığını söylemek mümkün.

Yapay zekanın görsel işlemede kullanılması, Apple cihazlarının yıllardır kullanıcılar tarafından en çok eleştirilen oyunlarda performans düşüklüğü sorununu ortadan kaldırabilir. M3 işlemcilerle birlikte Nvidia'nın DLSS teknolojisine benzer bir yapay zeka destekli oyun grafik artışı projesini Apple tarafında görebiliriz.