Aralık Ayı Ücretsiz Xbox Oyunları Duyuruldu

Her ay olduğu gibi önümüzdeki ay da Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz oyunlar verilecek. Microsoft, yaptığı yeni duyuru ile Aralık ayı ücretsiz Xbox oyunları duyurusunu gerçekleştirdi. İşte o oyunlar!

Aralık Ayı Ücretsiz Xbox Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, The Raven Remastered, Bleed 2, Saints Row: Gat out of Hell ve Stacking, ücretsiz servis abonelerine verilecek olan oyunlar olacak. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

The Raven Remastered (1 - 31 Aralık 2020) - Xbox One - Xbox Series

1964 yılının Londra şehrinde geçen oyunda, antik bir yakut İngiliz Müzesi’nden çalınıyor. Olay yerinde bir kuzgun tüyünün olması da ilk etapta birinin yıllar önce kaybolan The Raven isimli ünlü hırsızın izinden gitmeye çalıştığı düşünülüyor. Siz ise Anton Jakob Zellner olarak kendinizi bir cinayet gizeminin ortasında buluyorsunuz. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir hikayede, The Raven her daim bir adım ötede olacak.

Bleed 2 (16 Aralık 2020 - 15 Ocak 2021) - Xbox One - Xbox Series

Dünyada kalan son kahraman olan Wryn rolünde olacağını oyunda, bir yandan istilacıları bertaraf etmeye çalışırken bir yandan da karakterinizin unvanını korumaya çalışacaksınız: Tüm Zamanların En Büyük Kahramanı.

Yedi bölüm boyunca yirmi beş kadar bölüm sonu düşmanı ile başa çıkmaya çalışacağınız oyunda, aynı anda ateş etmeyi, saldırılardan kaçmayı, mermileri geri göndermeyi ve zamanı yavaşlatmayı gerçekleştirebileceğiniz eşsiz kontroller sunuluyor. Dört farklı zorluk derecesine bağlı olarak hem düşmanların karşınıza çıkacağı yerler hem de bölüm sonu düşmanlarının saldırı şekilleri değişecek.

Arcade ve Endless modlarının bulunduğu oyunda, bu modları yerel kooperatif desteği ile oynayabilmeniz mümkün oluyor.

Saints Row: Gat out of Hell (1 - 15 Aralık 2020) - Xbox 360 - Xbox One - Xbox Series

Saints Row IV için bir final bölümü görevi gören Saints Row: Gat out of Hell oyununda, Johnny Gat veya Kinzie Kensington rolünde olacaksınız. Tarihi ikonlar, eski arkadaşlar, eski düşmanlar ve daha birçok şeyin bekleyeceği devam oyununu tercihen tek başınıza veya kooperatif olarak bir arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz. Nihai hedefiniz ise ekibinizin patronunun ruhunu kurtarmak için cehennemi birbirine katmak olacak.

Stacking (16 - 31 Aralık 2020) - Xbox 360 - Xbox One - Xbox Series

Dünyanın en küçük Rus oyuncak bebeğine yardım edeceğiniz Stacking oyununda, karakterinizin ailesini kötü niyetli fabrikatör The Baron’dan kurtaracağınız bir maceraya atılacaksınız. İçinde Rus oyuncak bebeklerin yaşadığı eski bir dünyayı keşfedecek ve çeşitli bulmacaları ve meydan okumaları çözmek için özel yeteneklerinden faydalanmak durumunda olacaksınız.