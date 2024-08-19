NVIDIA'yı Sarsacak Büyük Rakip: Arm, Oyun GPU'su Pazarına Giriyor!

Teknoloji dünyasının en dikkat çeken gelişmelerinden biri, Arm’ın oyun dünyasına adım atmaya hazırlandığı yönündeki iddialar oldu. Arm'ın uzun yıllardır sektörün lideri olan NVIDIA'ya doğrudan rakip olmak üzere harekete geçerek yüksek performanslı GPU geliştirmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Peki, bu iddialara yol açan sebepler neler? İşte ayrıntılar…

Arm, Büyük Bir Üretim Ekibi Kurdu

Bilindiği üzere, NVIDIA ve Arm arasında geçmişte yakın işbirliği bulunuyordu. Hatta NVIDIA, birkaç yıl önce Arm’ı satın almaya çalışmıştı. Ancak son gelişmeler, iki şirket arasındaki bu yakın ilişkinin artık tarih olduğunu gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre, Arm fabrikalarından biri tamamen oyun odaklı GPU üretimine yönelik olarak yeniden yapılandırıldı. Şirket, bu fabrikada GPU geliştirmeye odaklı 100 kişilik özel bir ekip kurdu. Bu durum, Arm'ın oyun sektörüne ciddi bir yatırım yaptığını ve NVIDIA'nın tekeline meydan okumaya kararlı olduğunu ortaya çıkarıyor.

GPU'ların sadece oyunlarda değil, yapay zeka uygulamalarında da kritik bir rol oynadığı biliniyor. NVIDIA, yapay zeka odaklı GPU modelleriyle sektörde büyük bir başarı yakaladı ve diğer teknoloji devlerinin de dikkatini çekti. Arm'ın oyun odaklı GPU'ları, yapay zeka alanında da önemli bir oyuncu haline gelme potansiyeline sahip.

Ne Arm ne de NVIDIA, bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Arm'ın bu hamlesi, GPU pazarında rekabetin daha da kızışacağının bir işareti olarak görülüyor.