ASELSAN Avrupa'nın En Değerli 9. Şirketi Oldu!

Türk savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler Avrupa ve dünya basınında da kendine yer buluyor. Bu kapsamda yapılan marka ve şirket analiz raporları yayınlandığında Türk firmalarını da en değerli firmalar-markalar listelerinde üst sıralarda görebiliyoruz. Avrupa bazlı hazırlanan "Dünyanın En Değerli Savunma Sanayi" şirketleri raporunda ASELSAN 9. sırada yer aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

En Değerli Savunma Sanayi Şirketleri!

BAE Systems

Leonardo

Thales

Airbus Defence & Space

Rheinmetall

Safran

Rolls-Royce Holdings

Dassault Aviation

ASELSAN

Saab

Hensoldt

Naval Group

MBDA

Kongsberg Gruppen

Indra Sistemas

Fincantieri

Elbit Systems

QinetiQ

Patria

RUAG

Türkiye'nin teknoloji ve savunma alanındaki amiral gemilerinden ASELSAN küresel piyasalardaki yükselişini sürdürüyor. Son veriler şirketin piyasa değerinde önemli bir sıçrama yaşadığını ortaya koyarken ASELSAN dünya genelinde en değerli 18. Avrupa'da ise 9. en büyük savunma sanayi firması konumuna ulaştı. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 15,18 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirket Avrupa’daki birçok köklü savunma kuruluşunu geride bırakmayı başardı.

Bu yükseliş ASELSAN’ın hem ulusal savunmadaki rolünü hem de uluslararası pazarlardaki gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Avrupa merkezli savunma devleri listesinde başı çeken şirketler arasında BAE Systems, Leonardo, Thales ve Airbus gibi çok uluslu firmalar yer alıyor. ASELSAN’ın 9. sırada konumlanması ise Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ihracat kabiliyetlerini ve mühendislik altyapısını destekleyen bir başarı olarak değerlendiriliyor. Bu noktada TUSAŞ, Havelsan gibi diğer büyük Türk şirketlerinin de yakın tarihlerde listede yerlerini alması bekleniyor.

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