Genelkurmay Başkanlığı yıllar önce aldığı bir kararla artık askeriyede mehmetçiklerin telefon kullanmasına kısmen de olsa onay vermişti. Söz konusu kullanım hakkı, askerlerin sevdiklerinden tamamen kopmaması ve moral yükseltme amacıyla tanındı. Bu listemizde askerlerin kullanabileceği telefon modellerini sizler için derledik. Askere gitmeye hazırlananların muhakkak listemize göz atmasını öneririz. İşte askerlerin kullanabileceği telefon modelleri!

Askerdeyken Kullanılabilecek Telefonlar Nasıl Olmalı?

TSK askeriyede askerlerin dışa veri sızdırılmasına olanak vermeyen telefonların kullanımına izin veriyor. Kısacası satın alacağınız telefonun; kamerası, internet bağlantısı olmamalı. Askeriyede telefon kullanmak için sadece sesli iletişim sağlayabileceğiniz sıradan, tuşlu bir telefona sahip olmanız gerekiyor. Elbette bununla birlikte sevdiklerinizle sürekli konuşulmasına da izin verilmiyor. Sadece belirli günlerde, belirli sürelerde arama yapmanıza izin veriliyor. Hemen aşağıdan kamerası ve internet bağlantısı olmayan telefonların listesini bulabilirsiniz.

Askerdeyken Kullanılabilecek Telefon Modelleri Neler?

Nokia 112

Samsung B350 Dual Sim

Anka M9

Samsung E1190

Blackview BV1000

Nokia 112

Nokia 112 ilk olarak Mayıs 2012'de piyasaya sürüldü. Telefon, microSD kullanılarak 32 GB'a kadar genişletilebilen 16 MB dahili depolama alanına sahip. 112, 114 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.8 inç, 128 x 160 piksel TFT LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. Veri senkronizasyonu ve şarj için bir microUSB bağlantı noktasına da sahip.

FM Radyo ve Bluetooth desteği de olan çift SIM'li bir akıllı telefon olarak tanımlanabilir Nokia 112. Nokia 112, 1400 mAh (BL-6C) pil ile çalışır. 110,4 x 46,9 x 15,4 mm, 67 cc (yükseklik x genişlik x kalınlık) boyutlarında ve pil dahil toplam ağırlığı sadece 85,5 gram. Askeriyede kullanmak için oldukça ideal bir telefon olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz.

Samsung B350 Dual Sim

Samsung B350 Dual Sim, hafif ve taşıması kolay olduğu için kaymaz bir tutuş sunar. Samsung'un bu şık telefonu, 240 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 2,4 inç (6,1 cm) ekrana sahip olup, sürükleyici ve rahat bir görüntüleme sunar. Telefonun boyutları 117,5 mm x 51,3 mm x 11,9 mm'dir. İçerisinde 1200 mAh pil barındıran cihaz, FM Radyo ve Bluetooth desteği de sunuyor kullanıcılara. 12 saat kesintisiz konuşma özelliği sunan Samsung B350 Dual Sim, Altın, Beyaz, Gri, Siyah ve Turkuaz renk seçeneklerine sahip. Kendi tarzınıza uygun rengi seçerek askerliğinizi daha renkli hale getirebilirsiniz.

Anka M9

1200 mAh bataryaya sahip Anka M9, 150 dakikaya kadar konuşma süresi sunuyor kullanıcıya. İçerisinde FM Radyo bulunan M9, 1.8 ekran boyutuna ve TFT ekran tipine sahip. tuşları yan tarafta bulunan ayrı bir butonlo açıp kapayabiliyorsunuz. Ayrıcatüm bunlara ek cihazda fener özelliği de var. Oldukça düz ve sade bir tasarıma sahip olan Anka M9'u askere giden gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.

Samsung E1190

Samsung E1190, özellikle kapaklı telefon severlerin en popüler cihazları arasındaydı. 2000’li yıllarda oldukça popüler olan E1190, şık tasarımı ve içerisinde barındırdığı özelliklerle askere gitmeden önce tercih edebileceğiniz modeller arasında yer alıyor. 570 saat bekleme süresi sunan E1190, şu an kırmızı ve füme renk seçenekleriyle satışta. Kabartmalı ayrıntılara sahip olan telefon, yaşlılar ve askerler için oldukça uygun. Ergonomik tuş takımı aynı zamanda mesajlaşmayı sevenler için birebir. 1,43 inç ekrana sahip olan cihaz, şık bir çekicilik için önde ve arkada kabartmalı bir desenle öne çıkan Hyper Skin yüzey özelliğine sahip.

Avuca tam oturarak hareket halinde konuşmayı, metin göndermeyi ve gezinmeyi daha kolay hale getiriyor Samsung E1190. Samsung E1190 özellikle askeriyede kullanıcı dostu özelliklerle sizlerin beğeninize sunuluyor. 1000 kişi kapasiteli telefon defteriyle E1190, 500 SMS’e kadar depolama yapabiliyor. Sezgisel Kullanıcı Arayüzü özelliği, cihazda gezinmeye yardımcı olmak için sezgisel simgeler de kullanmakta. Böylelikle vakit kaybetmeden arama ve mesaj gönderme özelliklerinden kolayca yararlanabilirsiniz.

Blackview BV1000

Gelelim listemizin en sonunda yer alan ve can alıcı telefona. Blackview BV1000 ekstrem sporlar ile ilgilenen zorlu koşullarda çalışan herkes için biçilmiş bir kaftan. 3000 mAh batarayaya sahip BV1000 ile şarj sıkıntısından da kolayca kurtulabilirsiniz. Listemizde yer alan telefonlar arasından en iyi cihaz olduğunu dile getirmeden geçmek istemem. 3000 mAh bataryası ile BV1000 25 Gün bekleme 30 saat konuşma süresi sunuyor kullanıcılarına. BV1000 herhangi bir darbeye, suya ve toza karşı dayanıklı tasarlanmıştır. IP68 serifikası sahip cihaz 1.5 metre su içerisinde 30 dakika boyunca kalabiliyor.

Şaşırtıcı değil mi? BV1000 sadece su ve toza değil düşmelere karşı da dayanıklı bir cihaz olarak bizlerin beğenisine sunuluyor. 1.8 Metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı olan cihaz özellikle askerler için biçilmiş kaftan. BV1000 çift sim kart desteği sunmakta. Aynı zamanda gafıza kartı desteğini de bulunmakta. Buna ek olarak cihazın yan kısmında yer alan özel tuş ile aktif edilebilen fener 50 metreye kadar aydınlatma sağlayabiliyor. Son olarak Blackview BV1000 kulaklık olmadan FM radyo dinleme desteğine de sahip.

Peki siz askerlerin kullanabileceği telefon modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.