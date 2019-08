Assassin's Creed Odyssey'in İlk The Fate of Atlantis Bölümü Ücretsiz

Assassin's Creed Odyssey, son dönemdeki en başarılı rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Bizleri Antik Yunan dönemine götüren oyunda, efsanevi bir Spartalı olma yolunda ilerlemiştik. Assassin's Creed Odyssey için daha sonradan da Legacy of the First Blade ve The Fate of Atlantis olmak üzere iki genişletme paketi yayınlanmıştı. Eğer The Fate of Atlantis'i oynama fırsatınız olmadıysa, ilk bölümüne ücretsiz sahip olabileceğinizi söyleyelim.

Resmi sayfası üzerinden duyuru yapan Ubisoft, Fields of Elysium adı altındaki ilk bölümü şu anda PC (Uplay ve Steam), Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz olarak dağıtıyor; ancak acele edin. Çünkü, 2 Eylül 2019 tarihinde yeniden ücretli hale gelecek.

Buna ek olarak, Assassin's Creed Odyssey oyununun standart ve Deluxe sürümleri ve Season Pass eklentisi 3 Eylül 2019 tarihine yüzde 50, Gold ve Ultimate sürümleri ise yüzde 60 oranında bir indirimle satışa sunulacak.

Season Pass eklentisini satın almanız durumunda, Legacy of the First Blade ve The Fate of Atlantis genişletme paketlerine ek olarak Assassin's Creed III Remastered oyununa da ek bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz.

Fields of Elysium bölümünde, Elysium adı verilen Yunan ahiretine gidiyoruz. Toplamda yirmi bir kadar ana görev boyunca Demeter ve Zeus'un kızı ve Hades'in eşi olan Persephone ile karşılaşacak ve batık şehir ile ilgili gizemi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz.