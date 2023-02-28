Assassin's Creed 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Assassin's Creed serisinin en önemli ve en bilinen oyunu olan Assassin's Creed 2; oynanışı, hikayesi ve atmosferi ile bizleri büyülemeyi başarmış bir oyundu. Çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olsa da hala efsane olarak hatırlanan bu oyun Assassin's Creed markasının bugünlere gelmesinde çok büyük bir rol oynamıştır.

Assassin's Creed 2 hikaye bakımından son derece kuvvetli bir oyundur. Öyle ki bu oyundaki yaşanan pek çok olayın devamını sonraki oyunlarda göreceğiz. Bu nedenle hikayeyi anlamamız ve özümsememiz çok önemli. Eğer siz de oyunu en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Assassin's Creed 2 Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Böylece oyundaki hiçbir detayı kaçırmazsınız. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak kolayca Assassin's Creed 2 Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Assassin's Creed 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle yukarıdaki “ İndir ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Assassins Creed II_TR_Yama_v1.00.exe isimli dosyayı çalıştırın.

isimli dosyayı çalıştırın. 3 kez ileri seçeneğine tıklayın.

Klasör seçme ekranı karşınıza çıktığı zaman “ Manuel Arama ” simgesine tıklayın.

” simgesine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu dizine giderek AssassinsCreedII.exe ’nin bulunduğu klasörü seçin.

’nin bulunduğu klasörü seçin. Kurulum işlemine başlayın.

Çok kısa bir süre içerisinde Assassin's Creed 2 Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Assassin's Creed 2 Hakkında

Ubisoft tarafından yayınlanan ve Ubisoft’un Montreal stüdyosu tarafından geliştirilen Assassin's Creed 2 ilk kez 2009 yılında piyasaya sürüldü. Gizlilik oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Assassin's Creed 2, önceki oyunun iyi olan tüm yanlarını daha iyi hale getirmişti. İlk oyunun kötü yanlarını ise oyundan atıp daha akıcı ve cilalı bir oyun yaratmayı başarmışlardı.

Assassin's Creed 2 özünde bir intikam hikayesini konu alıyor. Rönesans Dönemi’nin İtalya’sında geçen oyunda Ezio Auditore da Firenze ismindeki bir suikastçiye hayat veriyoruz. Oyunun çıkış yaptığı yılı göz önüne aldığımızda Assassin's Creed 2 görsel olarak son derece etkileyici bir yapımdı. Oyunun gizlilik mekanikleri ve hikayesi oldukça beğenilmişti.

Assassin's Creed 2 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Assassin's Creed oyunlarından hangilerini oynadınız? Assassin's Creed 2 Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.