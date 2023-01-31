Assassin's Creed Syndicate Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Assassin's Creed serisi içinde oldukça önemli bir yere sahip olan Syndicate, bu markanın büyük dönüşümünden önceki son oyun oldu. Gizlilik ve parkur mekanikleri en gelişmiş Assassin's Creed oyunlarından biri olan Syndicate genel olarak olumlu yorumlar almış bir yapımdı.

Her Assassin's Creed oyununda olduğu gibi Syndicate’da da bir hikaye mevcut. Hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Assassin's Creed Syndicate Türkçe yama kurmak isteyebilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmadan en anlaşılır şekilde oyunu deneyimleyebileceksiniz. Aşağıdaki basit adımları sırasıyla uygulayarak siz de Assassin's Creed Syndicate Türkçe yama kurabilirsiniz.

Assassin's Creed Syndicate Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Assassin's Creed Syndicate Türkçe yama uygulamasını indirin.

Winrar ile indirdiğiniz dosyayı açın.

ile indirdiğiniz dosyayı açın. Uygulamaya çift tıklayın. İleri seçeneğine tıklayın.

“ Manuel Arama ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu dizine giderek “ ACS.exe ” isimli uygulamayı seçin ve onaylayın.

” isimli uygulamayı seçin ve onaylayın. Kurulum işleminin bitmesini bekleyin.

İşlem tamam. Assassin's Creed Syndicate Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Assassin's Creed Syndicate Nasıl Bir Oyun?

Ubisoft’un Quebec ayağı tarafından geliştiştirilen Syndicate Ubisoft tarafından 2015 yılında yayınlandı. Ubisoft’un hemen hemen her sene yeni Assassin's Creed oyunu çıkardığı zamanların sonunu getiren oyun Syndicate oldu. Syndicate ortalama üzerinde bir oyun olsa da pek çok insan her sene yeni bir Assassin's Creed oyunu gördüğü için bu oyun hak ettiği değeri pek göremedi.

1868 yılında, Sanayi Devrimi’nin en ateşli şekilde yaşandığı Londra’da geçen Assassin's Creed Syndicate Steampunk estetiğine sahip oldukça atmosferik bir oyundu. Batman oyunlarından bildiğimiz grapple hook mekaniğinin Assassin's Creed oyunlarında kullanıldığı ilk oyun da Syndicate’tir. İyi bir hikayeye ve oynanışa sahip olan Syndicate her Assassin's Creed hayranının muhakkak oynaması gereken bir oyun.

Assassin's Creed Syndicate Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Assassin's Creed serisinin hangi oyunlarını oynadınız? Assassin's Creed Syndicate’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.