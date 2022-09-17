Asteroit ile Çarpışmayı Gözler Önüne Serecek DART Görevi Yaklaşıyor

Bu ay NASA, gezegen savunma yeteneklerini test etmek için uzay araçlarından birini kasıtlı olarak bir asteroide çarpacak. DART misyonunun (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) fikri, bir asteroide çarpmanın rotasını değiştirmede etkili olup olmayacağını görerek, Dünya'ya doğru giden tehlikeli bir asteroit tespit edersek hangi seçeneklere sahip olabileceğimizi test etmektir.

Test için, DART uzay aracı geçen yıl Kasım ayında fırlatıldığından bu yana bir çift asteroide doğru seyahat ediyor. Bu süre zarfında araç ilk görüntülerini geri gönderdi ve hedef asteroit de görüntülendi. Şimdi DART uzay aracı, çarpışma meydana geldiğinde fotoğraf çekecek küçük bir uydu yerleştirdi.

LICIACube uydusunun konuşlandırılması, daha küçük bir uzay ajansı için de büyük önem taşıyor. İtalyan Uzay Ajansı, uyduyu NASA ile ortaklaşa görevlendirdi.

DART Görevini HERA Takip Edecek

DART'ın baş araştırmacılarından Andrew Cheng, "LICIACube'un yola çıkmasından heyecan duyuyoruz. DART'a değerli bir katkı sağlayacağını umuyoruz. Şahit olacağı ve gösterecğei şey bize, belki de bir daha göremeyeceğimiz benzersiz ve önemli bilgiler sağlayacak." dedi.

DART testinin etkinliği hakkında daha fazla bilgi toplamak için Avrupa Uzay Ajansı misyonu HERA, asteroit sistemini de ziyaret etmek ve çarpışmanın etkilerini ayrıntılı olarak görmek için Kasım 2024'te bir fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor.