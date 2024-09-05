ASUS İlk Copilot+ Bilgisayarı ExpertBook P5'i Tanıttı

ASUS, yeni ExpertBook P5’i Almanya'da gerçekleşen IFA’da basına özel bir etkinlikte tanıttı. Gücünü Intel'in Core Ultra 7 işlemcisinden alan, 32 GB'a kadar RAM destekleyen ve 1 TB'a kadar depolama alanına sahip olan bilgisayar, özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ASUS ExpertBook P5 Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji dünyasının kalbi Almanya'da düzenlenen IFA 2024'te atıyor. Her ne kadar etkinlik teknik olarak yarın başlayacak olsa da üreticiler basın mensuplarının katılığı etkinliklerde sergileyecekleri ürünleri erkenden gösteriyor. Her sene olduğu gibi bu sene de ASUS söz konusu şirketler arasında başı çekiyor.

Şirket bugün iş dünyasına ve profesyonellere hitap eden ExpertBook P5 (P5405) modelini tanıttı. Gücünü Intel'in Ultra 7 işlemcisinden alan bilgisayar, yapay zeka işlemlerinde kullanabileceği 48 NPU TOPS işlem gücüne sahip. GPU tarafında ise Intel'in dahili ARC grafikleri bizleri karşılıyor.

Söz konusu RAM olduğunda da üstün performanstan taviz vermeyen ASUS ExpertBook P5, 32 GB'a kadar LPDDR5X bellek destekliyor. Ekran tarafında ise 14 inç boyuta, 2.5K çözünürlüğe ve 144 Hz tezeleme hızına sahip bir panel bizleri karşılıyor.

Üstelik tüm bu özellikler 1,29 kg ağırlığındaki hafif ve dayanıklı alüminyum kasa ile sunulmasına rağmen ASUS'un yeni soğutma teknolojisi uzun süreli yüksek performansı garanti ediyor.ExpertBook P5 ayrıca toplantılar için geliştirilen ASUS AI ExpertMeet özelliği sayesinde ses, video ve işbirliği işlevlerini geliştiren yapay zeka destekli bir asistan sunuyor.

Söz konusu ürünün ülkemizdeki satış fiyatı ise 48.999,00 TL olarak belirlendi.