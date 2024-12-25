2024’e Damga Vuran ASUS, 2025'te Yapay Zekaya Çağ Atlatacak

ASUS, 2024 Yıl Sonu Kutlaması’nı Taipei Nangang Sergi Merkezi’nde gerçekleştiğini duyurdu. "ASUS Kolektif Bilgelikle Parlıyor: Yapay Zekada Yeni Zirvelere Birlikte Ulaşıyoruz" temasıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 800 masada 8.000’den fazla çalışan bir araya geldi.

ASUS, Yenilikçi Vizyonuyla Kapsamlı Bir Yapay Zeka Şirketi Olma Yolunda İlerliyor

ASUS Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, sahneye yaklaşık 2,7 milyon Yeni Tayvan Doları değerindeki BMW X3 ile çıkarak büyük bir sürpriz yaptı. Bu lüks otomobil, etkinliğin büyük ödülü olarak açıklandı. Ayrıca toplamda yaklaşık 25 milyon Yeni Tayvan Doları değerinde ödüller çalışanlara takdim edildi.

ASUS Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, etkinlikte çalışanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"2024 yılı boyunca ASUS’ta tanık olduğum inanılmaz dönüşümden büyük gurur duyuyorum. Kolektif bilgeliğimizi kullanarak, radikal doğruluk ve şeffaflığa inanarak ve düşünceli tartışma sanatını uygulayarak gerçek bir fikir meritokrasisi oluşturduk. Bu yaklaşımla anlamlı ilişkiler kurduk ve ilerlememizi sağladık."

Shih ayrıca "Tasarım Odaklı Düşünme"nin önemine vurgu yaparak, her zaman müşteriyi merkeze koyarak düşünmeye devam etmeyi ve mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmayı hedeflemelerini çalışanlarına hatırlattı.

ASUS’un 2024 Başarıları

ASUS, 2024’te bir kez daha mükemmelliğini kanıtladı. Şirket, üst üste beşinci kez Forbes’un "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı, dokuzuncu kez Fortune’un "Dünyanın En Çok Hayranlık Duyulan Şirketleri" listesine girdi ve on birinci kez Interbrand tarafından "En İyi Tayvan Küresel Markası" seçildi.

Ayrıca Red Dot, iF Design ve Good Design gibi prestijli tasarım ödüllerinde de büyük övgüler topladı. ASUS, uluslararası siber güvenlik organizasyonu FIRST’e katılan Tayvan’daki tek bilgisayar markası olarak da liderliğini bir kez daha gösterdi.

Yapay Zeka Alanında Çığır Açan İnovasyonlar

ASUS, yapay zekayı ürün ve hizmetlerine tam entegre etme stratejisi doğrultusunda "Her Yerde Yapay Zeka. İnanılmaz Olanaklar." vizyonunu hayata geçiriyor.

2024 yılında Copilot+ destekli PC’ler ve çeşitli yapay zeka üretkenlik araçları gibi bir dizi yapay zeka destekli ürün sunan şirket, kullanıcılarına daha akıllı ve verimli bir deneyim sağlamayı hedefledi. Sunucu sektöründe ise ASUS, kapsamlı yapay zeka altyapı çözümleri sunarak Tayvan’ın en büyük süper bilgisayar merkezinin kurulmasına öncülük etti.

Bu çabalar, ASUS’u TOP500 küresel sıralamasında önemli bir konuma taşıdı. Sağlık alanında ise EndoAim yapay zeka destekli endoskopi çözümü ABD’de MedTech Breakthrough Ödülü’ne layık görüldü ve LU800 serisi taşınabilir ultrason cihazları Ulusal Sağlık Kalite Ödülü’nü kazandı.

Şirket içi süreçlerde ASUS, Generative AI Komitesi’ni kurarak ASUS AI Hub ve büyük dil modelleri (LLM) gibi yenilikçi çözümler geliştirdi. Ayrıca özelleştirilmiş yapay zeka asistanlarıyla operasyonel verimlilik ve inovasyonu artırmayı başardı.

2025 yılına bakarken ASUS, "Kolektif Bilgelikten Güç Alan ve Yaratıcılığı Destekleyen" ruhunu sürdürerek eşsiz deneyimler sunmayı ve geleceğin sonsuz olanaklarını keşfetmeyi hedefliyor.