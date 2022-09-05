Asus ROG Phone 6D Özellikleri Sızdırıldı

Asus, 19 Eylül'de ROG Phone 6D serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Asus'un bu merakla beklenen yeni ROG Phone 6D serisinin özellikleri bir süredir merak ediliyordu. Görünüşe göre bugün bazı özellikler ortaya çıktı.

Asus'un bu yeni amiral gemisi MediaTek Dimensity tabanlı bir işlemci tarafından desteklenecek. Telefon piyasaya sürülmeden önce sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, standart ROG Phone 6D'nin temel özelliklerini açıkladı.

The ULTIMATE thermal technology is coming on September 19!



The ROG Phone 6D Ultimate will feature a new advanced cooling system that allows airflow unlike any ROG Phone before.



You don't want to miss it ▶️ https://t.co/zYjln8DYT8#ROG #ROGPhone6DUltimate pic.twitter.com/ZFeoc6sYhd — ROG Global (@ASUS_ROG) September 2, 2022

ROG Phone 6D, Yeni Soğutma Sistemiyle Geliyor

Digital Chat Station'un bir Weibo gönderisi, tıpkı ROG Phone 6D Ultimate modeli gibi, standart 6D modelinin de Dimensity 9000+ işlemci tarafından destekleneceğini belirtiyor. Telefonlar ayrıca beklenen 165Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olacak.

Bunun dışında akıllı telefonun 50MP Sony IMX766 ana sensöre, 6.000mAh pile ve 65W hızlı şarj desteğine sahip olduğu söyleniyor. Asus ayrıca ROG Phone 6D Ultimate için "daha önceki hiçbir ROG Phone'da bulunmayan, farklı bir hava akışına izin veren" yeni bir soğutma sistemini tanıtmıştı.

Sızan özelliklerin ROG Phone 6D serisinin hem Ultimate hem de standart varyantları tarafından paylaşılması bekleniyor ancak yeni soğutma sisteminin tüm modellere gelip gelmeyeceği belli değil.