Asus ROG Phone 6D Özellikleri Sızdırıldı

Asus, 19 Eylül'de ROG Phone 6D serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Asus'un bu merakla beklenen yeni ROG Phone 6D serisinin özellikleri bir süredir merak ediliyordu. Görünüşe göre bugün bazı özellikler ortaya çıktı.

Asus'un bu yeni amiral gemisi MediaTek Dimensity tabanlı bir işlemci tarafından desteklenecek. Telefon piyasaya sürülmeden önce sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, standart ROG Phone 6D'nin temel özelliklerini açıkladı.

The ULTIMATE thermal technology is coming on September 19!



The ROG Phone 6D Ultimate will feature a new advanced cooling system that allows airflow unlike any ROG Phone before.



You don't want to miss it ▶️