ASUS'tan Yeni Bir Taşınabilir Monitör Geliyor

ASUS, 14 inç boyutundaki yeni taşınabilir monitör modeli ZenScreen Ink MB14AHD’yi duyurdu. FHD (1920 x 1080) IPS panele sahip olan bu monitör yazı yazmak ve çizim yapmak için 10 nokta dokunmatik ekran ve aktif dijital kalem desteğiyle geliyor. Kademesiz entegre standın menteşesi 150 derece hareket edebiliyor. Böylece monitörü hem yatay hem dikey konumda kullanmak mümkün oluyor. Yerleşik tripod yuvası ise hem dışarıda hem de kapalı alanlarda çeşitli kullanım olanakları sunuyor.

Kullanışlı Olduğu Kadar Doğal Kullanım Seçenekleri

ZenScreen Ink’in 14 inç FHD IPS paneli 10 nokta dokunmatik ve aktif dijital kalem desteği veriyor. Ürünle birlikte sunulan ASUS Pen SA201H ile bu monitör dijital imza atmak, not almak, çizim yapmak, internet üzerinden eğitim almak ve toplantılara katılmak için mükemmel bir çözüm sunuyor. Düşük gecikme süreli ASUS Pen, MPP 2.0 uyumlu olmasının yanı sıra 4096 kademeli basınç sensörüyle Microsoft Windows Ink, Whiteboard ve OneNote gibi uyumlu uygulamalarda doğal bir yazı yazma ve çizim deneyimi veriyor. Dijital kalem, kullanılmadığı zaman yerleşik mıknatıslar sayesinde monitörün üzerine güvenle yerleştirilebiliyor.

Yenilikçi Stant Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Yerleşik kademesiz stant katlanarak ZenScreen Ink’in yatay veya dikey konumda güvenle durmasını sağlıyor. 150 dereceye kadar hareket edebilen menteşe sayesinde kullanıcılar yazı yazmak veya ekrana dokunarak çalışmak için monitörü istedikleri konuma getirebiliyor, 75 dereceye kadar eğebiliyor. Önceden yüklü olarak gelen DisplayWidget Lite yazılımı, monitörün konumuna göre ekrandaki içeriği otomatik olarak döndürüyor.

ASUS ZenScreen Ink MB14AHD Özellikleri