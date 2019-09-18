Asus ZenFone 6 Edition 30 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Asus, şirketin 30. yılına özel Asus ZenFone 6 Edition 30'u tanıttı. Gelin hep beraber Asus ZenFone 6 Edition 30'un teknik özelliklerin yakından bakalım.

Asus ZenFone 6 Edition 30, 6.4 inçlik ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 2TB'a kadar artırılabilmekte.

Cihazda 48MP ana ve 13MP yardımcı olmak üzere iki adet flip kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri cihazın ön tarafına dönmekte. 5.000 mAh bataryadan beslenen Asus ZenFone 6 Edition 30'da bir adet kulaklık jakı girişi bulunmakta.

Asus, yeni akıllı telefon modelinin 30 ay garantiye sahip olduğunu açıkladı. Asus ZenFone 6 Edition 30'un kutusundan bir adet kılıf ve VIP garanti kartı çıkmakta. Cihazın Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacağı duyuruldu.

Asus ZenFone 6 Edition 30 Fiyatı

Asus ZenFone 6 Edition 30'un Amerika'da 900 dolardan satışa çıktığı açıklandı. Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.