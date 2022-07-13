Asus Zenfone 9'un Piyasaya Sürüleceği Tarih Açıklandı

Asus Zenfone 9'un 28 Temmuz'da piyasaya sürüleceği açıklandı. Telefonun bazı özelliklerini ortaya koyan bir tanıtım videosu da yayınlandı.120Hz yenileme hızına sahip 5.9 inç Samsung AMOLED ekrana sahip olduğu söylenen Zenfone 9'un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Telefonun ayrıca LED flaş ve altı eksenli kamera sabitleyici desteği ile çift arka kamera ünitesine sahip olması bekleniyor. Asus duyuruyu resmî web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdi. Lansman etkinliği, resmî şirket web sitesi aracılığıyla canlı yayınlanacak. Ne yazık ki web sitesi şu anda Zenfone 9'un herhangi bir özelliğini ve fiyatını açıklamıyor.

Asus Zenfone 9 Özellikleri (Söylenti)

Son zamanlarda Asus Zenfone 9'a ait olduğu iddia edilen bazı videolar telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Akıllı telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 5.9 inç Samsung AMOLED ekrana sahip olması beklenirken video, telefonu delikli ekran tasarımıyla birden fazla renk seçeneğiyle gösterdi. İşlemci tarafında ise telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Videoya göre Asus Zenfone 9, LED flaş eşliğinde çift arka kamera ünitesine sahip olacak. 50MP Sony IMX766 ana kameraya sahip olması beklenen telefonun ayrıca bir ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olduğu söyleniyor. Pil noktasında ise telefonun 4.300 mAh pil ile gelmesi beklenirken, suya ve toza dayanıklılık için IP68 derecesiyle geleceği konuşuluyor.

Peki siz Zenfone 8'in yerini alacak bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.