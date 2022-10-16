AT2019dsg İsimli Kara Delikte Tuhaf Bir Şeyler Oluyor

İnsanların kara delikler hakkında öğrendikleri ilk şeylerden biri, kendilerine yaklaşan her şeyi emmeleridir ancak bu tam olarak doğru değil. Bir şey bir kara deliğin olay ufkunu geçtiğinde asla kaçamayacağı doğrudur ancak kara deliğin çevresinde yer çekimi etkilerinin hâlâ son derece güçlü olduğu ancak bazı şeylerin yine de kaçabileceği önemli bir alan vardır.

Aslında kara delikler düzenli olarak, genellikle bir şey kara deliğe düştüğünde atılan ve az miktarda büyük hızlarda dışarı yansıyan çarpıcı maddeler yayar.

Ancak gökbilimciler yakın zamanda, bir kara deliğin bir yıldızı parçaladıktan yıllar sonra bile bir şeyleri dışarı fırlattığı tamamen gizemli bir fenomen keşfettiler. AT2019dsg kara deliği 665 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve 2018'de yıldızı parçaladığı gözlemlendi, ardından bilinmeyen nedenlerle 2021'de tekrar aşırı aktif hâle geldi.

Araştırmacılar Konuyu Derinlemesine Araştırıyor

Kara delik, ışık hızının yarısı kadar muazzam bir hızla dışarıya yayılımını sürdürüyor. Bu, yıldızın kara delik tarafından spagetti hâline gelmesinden yıllar sonra, gelgit bozulma olayı (TDE) olarak adlandırılan olayda gerçekleşti ancak hâlâ devam etmesi ile ilgili net bir açıklama yok.

Ortak yazar Edo Berger konuyla ilgili şu ifadelere değindi:

"On yıldan fazla bir süredir TDE'leri radyo teleskoplarıyla inceliyoruz ve bazen yıldız kara delik tarafından tüketilirken radyo dalgalarında parıldadıklarını görüyoruz ancak AT2018hyz'de ilk üç yıl boyunca radyo sessizliği vardı ve şimdi dramatik bir şekilde aydınlanarak şimdiye kadar gözlemlenen en radyo ışıklı TDE'lerden biri hâline geldi."

Gelecekte bu kara delikle ilgili daha fazla araştırma yapılması bekleniyor.