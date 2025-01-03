Atari, Buram Buram Nostalji Kokan Yeni El Konsolunu Duyurdu

Oyun sektörünün köklü konsol üreticilerinden Atari, her ne kadar bugünler de eski zamanlarını aratsa da pazarda hala varlığını gösteriyor. Son olarak şirket, yakında düzenlenecek CES 2025 fuarında resmi olarak tanıtacağı yeni el konsolunu duyurdu.

Gamestation Go olarak adlandırılacak yeni konsol, sahip oldupu nostaljik tasarımıyla epey dikkat çekerken, büyük bir kitle için merak uyandırmayı başardı.

Yeni Atari Gamestation Go Önümüzdeki Hafta Tanıtılacak

Atari tarafından paylaşılan tanıtım videosunu incelediğimizde yeni Gamestation Go'nun günümüz el konsollarından daha farklı bir tasarım çizgisine sahip. Yeni cihaz, gerek kontrolcüleri gerek kısmen büyük ekranı ile günümüz standartlarını yakalarken, aynı zamanda 80'li ve 90'lı yılların Atari konsollarının tuş ve kasa tasarımını koruyor.

Cihazın yan tarafında yer alan iki unsur da söz konusu nostaljik tasarımı iyiden iyiye hissetiren cinsten. Bunlardan birincisi, sol bölümde yer alan klasik bir sayısal takımı, diğeri ise sağ üst bölümde bulunan kırmızı renkli bir döner top.

Atari, yeni konsolu için bir tanıtım videosu yayınlamış olsa da cihazın teknik özellikleri hakkında ne bir bilgi vermedi. Bu nedenle Gamestation Co'nun tasarımı gibi eski cve nostaljik oyunları mı çalıştıracağı yoksa günümüz yapımlara da ev sahipliği yapıp yapmayacağı merak konusu. Yeni el konsolu, 7 Ocak'ta başlayacak CES 2025 teknoloji fuarında tanıtılacak. Bu tarihte cihaz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz.

İşte Game Station Go'nun Tanıtım Videosu:

Peki siz yeni Atari Gamestation Go hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...