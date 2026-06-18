Avast Ücretsiz Antivirüsünü Yeniledi: VPN ve AI Koruma Tek Uygulamada

Yıllardır antivirüs dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Avast, oldukça ilgi çekici bir gelişme ile gündeme geldi. Dijital güvenliğin artık sadece virüs taramasından ibaret olmadığın ve kullanıcıların çok daha kapsamlı bir korumaya ihtiyaç duyduğunun bilincinde olan şirket, çözüm olarak Avast One Free Antivirus'ü kullanıma sundu. Peki Avast One Free Antivirus tam olarak ne sunuyor? Eski Avast Free Antivirus’ten farkı ne? Ücretsiz sürümde hangi özellikler var?

Avast One Free Antivirus Nedir?

Avast One Free Antivirus aslında bildiğimiz Avast deneyimine benzer bir yapı sunuyor. Temel fark ise korumanın artık çok daha kapsamlı olması ve modern ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde çalışması. Bildiğiniz üzere internet tehliklerle dolu.

Sahte alışveriş siteleri, oltalama bağlantıları, veri ihlalleri, güvenli olmayan Wi-Fi ağları ve tüm bunlar tek başına yeterince kötü değilmiş gibi son birkaç yıldır sık sık karşılaştığımız yapay zeka destekli dolandırıcılık vakaları. İşte yeni Avast One Free Antivirus sizi bunların hepsine karşı koruyor.

Standart virüs korumasına ek olarak yeni Avast One ile kullanıcılar dolandırıcılık koruması, veri ihlali takibi, cihaz temizleme, VPN ve yapay zeka destekli güvenlik araçlarına aynı uygulama içinde erişebiliyor. Üstelik bu bir zorunluluk değil. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları özellikleri uygulama içinden istedikleri gibi yönetebiliyor.

Avast One Free Antivirus Hangi Özellikleri Sunuyor?

Avast One Free Antivirus’ün merkezinde yine antivirüs koruması yer alıyor. Uygulama virüsleri, kötü amaçlı yazılımları ve zararlı indirmeleri engellemeye odaklanıyor. Gerçek zamanlı koruma sayesinde tehditleri cihaza ulaşmadan önce tespit etmeyi amaçlıyor. Web Guard özelliği ise kullanıcıları tehlikeli bağlantılara ve şüpheli sitelere karşı korumaya yardımcı oluyor.

Sahte alışveriş siteleri, bankacılık dolandırıcılıkları ve oltalama bağlantıları en yaygın riskler arasında yer aldığı için bu özellik günlük kullanımda önem kazanıyor. Yeni sürümün dikkat çeken araçlarından Avast Assistant, şüpheli mesajlar, teklifler veya bağlantılar konusunda yapay zeka destekli yardım sunuyor.

Böylece kullanıcılar yalnızca uyarı görmekle kalmıyor, ne yapmaları gerektiğini de daha kolay anlayabiliyor. BreachGuard modülü de e-posta adresiyle ilişkili bilgilerin veri ihlallerinde ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etmeye yardımcı oluyor. Bu sayede kullanıcılar sızan hesap bilgilerine karşı daha hızlı önlem alabiliyor.

Cihaz temizleme tarafında ise tarayıcı geçmişi, geçici dosyalar, çerezler ve gereksiz dosyalar gibi performansı etkileyebilecek öğeleri temizlemeye yönelik araçlar bulunuyor. Bu özellik özellikle eskiyen bilgisayarlarda daha rahat bir kullanım deneyimi sağlayabilir.

Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık Koruması Ne İşe Yarıyor?

Avast One Free Antivirus’ün en önemli yeniliklerinden biri dolandırıcılık koruması. Eskiden sizin için en büyük dijtial tehdit bilgisayarınıza bulaşabilecek bir virüstü. Bugün ise kullanıcılar çoğu zaman doğrudan kötü amaçlı yazılımdan değil, kandırılarak bilgilerini paylaşmaktan zarar görüyor.

Sahte kargo mesajları, taklit banka sayfaları, ucuz ürün vaadiyle açılan dolandırıcı siteler ve oltalama bağlantıları artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Avast One da bu yüzden korumayı sadece cihaz seviyesinde değil, kullanıcının internette attığı adımlar seviyesinde genişletiyor.

Web Guard ve Avast Assistant gibi araçlar, şüpheli bağlantıları ve dolandırıcılık girişimlerini anlamayı kolaylaştırıyor. Bu da özellikle teknik bilgisi sınırlı kullanıcılar için önemli bir avantaj olabilir.

Avast SecureLine VPN ve BreachGuard Nedir?

Yeni Avast One yapısında Avast SecureLine VPN de daha görünür hale geliyor. VPN, kullanıcının internet bağlantısını daha gizli hale getirmeyi, özellikle halka açık Wi-Fi ağlarında daha güvenli bağlantı kurmayı ve çevrimiçi etkinliklerin üçüncü taraflar tarafından izlenmesini zorlaştırmayı hedefliyor.

Avast, VPN tarafında daha fazla sunucu konumu ve daha modern bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Ancak burada önemli bir detay var. VPN özelliği bazı planlarda deneme süreciyle sunulabiliyor ve deneme için ödeme yöntemi gerekebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların VPN’i etkinleştirmeden önce abonelik ve deneme koşullarını dikkatlice kontrol etmesi gerekiyor.

BreachGuard ise veri ihlali takibi tarafında görev yapıyor. Kullanıcıların e-posta adresi veya hesap bilgileri bir veri sızıntısında yer aldıysa bunu görmelerine ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı oluyor. Bu özellik özellikle aynı şifreyi birçok farklı sitede kullanan kişiler için önemli. Çünkü bir sitedeki veri ihlali, farklı hesapların da risk altına girmesine neden olabiliyor.

Avast One Free Antivirus Hangi Platformlarda Kullanılabilir?

Avast One Free Antivirus, masaüstü ve mobil cihazları kapsayan bir yapıyla geliyor. Uygulama Windows, macOS, Android ve iOS platformlarında kullanılabiliyor. Eğer halihazırda Avast Free Antivirus kullanıyorsanız ya da güvenliğinizi garanti altına almak istiyorsanız Avast One Free Antivirus'ü ücretsiz indirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Avast’ın burada yaptığı şey aslında sadece isim değişikliği değil. Şirket, ücretsiz antivirüs ürününü daha kapsamlı bir dijital güvenlik duvarına dönüştürmeye çalışıyor. Ki dolandırıcılık vakalarının ne kadar arttığını düşünürsek bu oldukça mantıklı.

Yine de Avast One Free Antivirus’e bakarken “her şey ücretsiz” beklentisine girmemek gerekiyor. Ürün ücretsiz bir başlangıç sunuyor ancak bazı gelişmiş özellikler sadece para ödeyerek erişilebiliyor. Yine de bir göz atmak için bir şey ödemeniz gerekmiyor. Bu da tercihin tamamen sizde olmasını sağlıyor.