Steam'deki Bu Aracı Kullananlar Dikkat! Zararlı Yazılım Bulaşabilir

Siber güvenlik uzmanları, Windows kullanıcılarını hedef alan yeni bir siber saldırıya karşı uyarıda bulundu. Bilgisayar korsanları, Wallpaper Engine kullanıcılarını hedef almaya başladı. Milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan Steam üzerinden sunulan bu uygulama, çok geniş bir kullanıcı kitlesi için tehdit oluşturuyor.

Wallpaper Engine ile Nasıl Zararlı Yazılım Dağıtılıyor?

Kötü amaçlı kişilerin başvurduğu yeni yöntemin odak noktasında Wallpaper Engine bulunuyor. Kullanıcılara özel duvar kâğıtları kullanma imkânı sunan bu uygulama, bilgisayar korsanları tarafından kötüye kullanılıyor. Önce Steam Workshop'a normal gibi görünen duvar kâğıdı paketleri yükleniyor. Daha sonra bunlar kullanıcılar tarafından indiriliyor.

İlgili duvar kâğıdı paketleri, bir sonraki aşamada Wallpaper Engine ile çalıştırılıyor. Bu işlem gerçekleştirilir gerçekleştirilmez arka planda zararlı kodlar çalışmaya başlıyor. Araştırmacılardan gelen bilgilere göre bu siber saldırı birden fazla teknik kullanılarak uygulanıyor. Bazı paketlerde zararlı dosyalar duvar kâğıdı içeriğine dahil edilirken bazılarında ise zararlı yazılımlar şifrelenmiş dosyalar içine gizleniyor.

Hangi teknik uygulanıyor olursa olsun, saldırı her zaman aynı amaca hizmet ediyor. Kullanıcılar, sadece hareketli duvar kâğıdı yüklediğini ve gördüğünü düşünürken arka planda zararlı yazılım çalışıyor. İnceleme sürecinde değerlendirilen zararlı yazılım içerikli duvar kâğıtlarında DarkKomet gibi sistemde arka kapı oluşturan tehlikeli zararlı yazılımlara rastlandı.

Wallpaper Engine, Güvenlik Açığı mı İçeriyor?

Zararlı yazılımın yayılmasında Wallpaper Engine'ın kullanılması, bunun herhangi bir güvenlik açığı içerdiği anlamına gelmiyor. Bu daha çok bir kötüye kullanım örneği olarak değerlendirilebilir. Gerçekten bir güvenlik açığından bahsetmek için Wallpaper Engine üzerinden kod çalıştırabilmek gerekirdi. Bu yöntemde sadece Wallpaper Engine'in üçüncü taraf içerikleri çalıştırma özelliği suistimal ediliyor.

Wallpaper Engine ile Yayılan Zararlı Yazılımlar Neler Yapabiliyor?

Bilgisayar korsanları, bu zararlı yazılımlarla Steam hesabı, tarayıcıda kayıtlı şifreler, e-posta hesabı ve çok daha fazlasını ele geçirebiliyor. Dijital oyun platformundaki hesabınız ele geçirileceği için doğal olarak sahip olduğunuz çoğu oyundaki hesap da otomatik olarak kötü amaçlı kişilere ait hâle geliyor.

Dahası, bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebiliyorlar ve dosya indirip yükleyebiliyorlar. Ayrıca bazı kötü amaçlı yazılımlarda kamera ve mikrofon erişimi de elde edilebiliyor. Yani sizi dinleyip izleyebiliyorlar. Tahmin edebileceğiniz üzere finansal bilgilerin de ele geçirilmesi söz konusu hâle gelebiliyor. Bu da size maddi açıdan ciddi kayıp yaşatma potansiyeli taşıyor.

Editörün Yorumu

Bu tür olaylara karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki bilgisayarı açtığınızda dikkat çekici bir duvar kâğıdının sizi karşılaması, iyi bir deneyim elde etmenize yardımcı olabilir ama her duvar kâğıdı pakedini de indirmemek, sadece güvenilir kaynaklara bağlı kalmakta fayda var.