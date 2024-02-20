Avatar: The Last Airbender'ın Final Fragmanı Yayınlandı! (Video)
Netflix'in yeni canlı aksiyon uyarlaması Avatar: The Last Airbender'in yayınlanmasından önceki son fragmanı olan final fragmanı paylaşıldı. İşte detaylar!
Netflix, sevilen Nickelodeon dizisi Avatar: The Last Airbender'in yeni canlı aksiyon uyarlamasının final fragmanını yayınladı.
Popüler Nickelodeon dizisinin hayranlarının hatırlayacağı üzere The Last Airbender, bir zamanlar birbirleriyle uyum içinde yaşayan ve her biri farklı bir element tarafından yönetilen dört ulusu konu alıyor. Dizi 2005 ile 2008 yılları arasında Nickelodeon'da yayınlanmıştı.
Yayınlanan final fragmanında Aang, Avatar durumuna erişirken dünyayı kurtarmanın baskısıyla nasıl baş ettiğini gösteriyor.
Avatar: The Last Airbender Final Fragmanı
Avatar: The Last Airbender Konusu
Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.
Avatar: The Last Airbender Oyuncuları
Aang rolünde Cormier'in yanı sıra Katara'yı Kiawentiio canlandırırken, Sokka'yı Ian Ousley ve Zuko'yu Dallas Liu canlandırıyor. Kadroda ayrıca Ateş Lordu Ozai rolünde Daniel Dae Kim ve General Iroh rolünde Paul Sun-Hyung Lee yer alıyor.
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