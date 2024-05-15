Apple iOS 18 ile Çağ Atlatacak: iPhone’ları Gözlerinizle Kullanabileceksiniz!

Apple, iOS 18'in erişilebilirlik özelliklerini tanıttı ve bu özellikler arasında kullanıcıların daha iyi bir deneyim için göz izleme teknolojisinden yararlanabileceği yenilikler de bulunuyor.

Özelliklerin paylaşıldığı önizleme, özellikle engelli kullanıcıların mobil cihazlara daha kolay erişim sağlamasına yardımcı olacak bir dizi güncellemeyi vurguluyor. Apple, iOS 18'in kullanıcı dostu ve kapsayıcı bir deneyim sunma vizyonunu sürdürüyor.

iOS 18 Erişilebilirlik Özellikleri Neler?

iOS 18 özellikleri arasında dikkat çeken yenilik ise Vision Pro'ya benzeyen yeni bir iOS bakış sistemi olan Göz Takibi yer alıyor. Kullanıcı ekranda hangi öğeye baktığını belirlemek için ön kamerayı kullanıyor ve böylece herhangi bir dokunma olmadan yalnızca göz bakışlarıyla cihazlarında gezinmesini sağlıyor.

Diğer bir özellik ise sağır veya işitme güçlüğü çeken kişilerin de herkes gibi daha keyifli müzik dinlemesine destek için tasarlanan Music Haptics’tir. iPhone, müzikle senkronize olan dokunuşları ve hassas titreşimleri iletmek için dokunsal mekanikleri kullanacak.

Apple, hareket halindeki bir araçta yolcu olarak iPhone veya iPad'lerini kullanırken hareket rahatsızlığı yaşayan iOS kullanıcılarına yardımcı olmayı sağlayan Araç Hareketi Cues'u sunuyor. Özellik etkinleştirildiğinde cihaz, aracın hareketinin yönünü takip eden animasyonlu işaretler gösteriyor.

Apple’in iOS 18 Erişilebilir Özellikleri Engelli Kullanıcılara Odaklı

Apple, kullanıcıların belirli eylem ifadeleri atayarak kısayolları başlatmasına ve bu ifadeleri yüksek sesle söylediklerinde karmaşık çok adımlı işlemler gerçekleştirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik olan Vokal Kısayolları'nı tanıttı.

Ayrıca, serebral palsi, amyotrofik lateral skleroz veya felç gibi rahatsızlıkları olan kullanıcılar için dikte ve konuşma tanıma doğruluğunu artırmaya yardımcı olan yeni bir “Atipik Konuşmayı Dinle” modu da eklendi.

Bu yazılım güncellemesiyle birlikte CarPlay, erişilebilirlik konusunda da önemli gelişmelere sahne oluyor. Artık Apple, Ses Kontrolü, Renk Filtreleri ve Ses Tanıma gibi mevcut iOS özelliklerinin CarPlay arayüzü üzerinden de kullanılabileceğini belirtiyor.