Assassin's Creed Shadows Sinematik Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Ubisoft'un Assassin's Creed serisine yeni bir yön vermeyi planladığı bir süredir gelen söylentiler arasındaydı ve şirket dönüşümü başlatacağı oyun olan Assassin's Creed Shadows'un ilk sinematik fragmanını yayınladı.

Daha önce Assassin's Creed Codename Red olarak bilinen Assassin's Creed Shadows, Feodal Japonya'da geçen ilk Assassin's Creed oyunu olacak.

Oyuncuların iki kahramanı yöneteceği bu yeni Assassin's Creed oyununda efsanevi 'Afrikalı Samuray' Yasuke ve kurgusal shinobi Naoe'nin maceralarına göz atacağız.

Assassin's Creed Shadows Sinematik Fragmanı

Assassin's Creed Shadows, 2018 yapımı Assassin's Creed Odyssey'in arkasındaki stüdyo olan Ubisoft Quebec tarafından Jonathan Dumont'un yaratıcı yönetmenliğinde geliştiriliyor. Shadows ilk olarak 2022 yılında ortaya çıkmış ve Assassin's Creed serisini hayranların en çok talep ettiği ortamlardan birine gönderme sözü vermişti.

Assassin's Creed Shadows Çıkış Tarihi

Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihi PS5 (PlayStation 5), Xbox Series X/S, PC ve Amazon Luna için 15 Kasım 2024 olarak açıklandı. Ubisoft+ sahibi oyuncular oyunu üç gün erken oynayabilecekler.

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