Samsung, Galaxy Watch 7 ile Bir İlke İmza Atacak!

Samsung Galaxy Watch 7 ile ilgili birçok sızıntı ortaya çıkarken son iddialara göre duyurulması beklenen seri, her biri kendi fiyat ve özellik setine sahip üç farklı modelden oluşacak. Bunlar da Galaxy Watch 7 Pro, Galaxy Watch 7 ve henüz ismi belli olmayan bir model olacak.

Galaxy Watch 7 serisiyle ilgili yakın zamanda çıkan başka bir söylenti ise modellerinden en az birini şirketin 3nm donanımı üzerine inşa edilmiş bir çip ile çıkarabileceğini öne sürüyor ve birçok rapor bunu doğruluyor.

Samsung’un 3nm Çipi Galaxy Watch 7’de Yer Alacak mı?

Samsung’un Galaxy Watch 7 hakkında önceki iddialarda da saatlerin hepsinde olmasa bile en az birinde ilk 3 nm yongayı işaret eden 3 nm'lik bir yonga seti yer alacağı söyleniyordu.

Ayrıca yine söylentiler içerisinde Samsung'un, Galaxy Watch serisinde alışık olduğumuz mevcut adlandırma şemasından farklı olarak çipin “3nm SoC'yi Exynos W1000” ismini kullanacağı yer alıyor.

Yayınlanan raporlarda Galaxy Watch'ın yeni Exynos W1000 çipinin %20 daha hızlı güç verimliliği ve performans artışı sağlayacağı belirtiliyor. Ancak geçmiş söylentilerle karşılaştırıldığında yeni SoC'nin %50 verimlilik artışıyla birlikte %30 güç artışı getireceği söyleniyor.

Tüm bu söylenti ve raporlara rağmen yine de Samsung'un Galaxy Watch 7 serisinin yeni 3nm çipi hangi modellere dahil edileceği kesin olarak bilinmiyor ve Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılması merakla bekleniyor.