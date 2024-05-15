1.700 TL Değerindeki Diablo IV Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu: Hemen Oynayın!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen lansman ile birlikte Diablo 4, Sezon 4 Loot Reborn ile bugüne kadarki en büyük güncellemesini aldı. Geliştiriciler oyundaki eşya sistemini baştan aşağıya değiştirmiş olmasına rağmen güncellenmesi gereken birçok kısım yer alıyor.

Bugün ise Loot Reborn'un lansmanını kutlamak amacıyla Blizzard, PC oyuncuları için Diablo 4’ün standart sürümünde %50 indirim sağlarken oyunun ücretsiz bir deneme sürümünü de test amacıyla yayınladı.

Diablo 4 Ücretsiz Deneme Sürümü Nasıl Alınır?

Diablo 4'ün ücretsiz bir şekilde paylaşılan deneme sürümü, güncellemeyle birlikte gelen yeni öğelendirme sistemi ve diğer değişiklikleri oyuncuların bizzat oynayıp test ederek değerlendirmesi adına müthiş bir fırsat sunuyor.

Diablo 4'ü ücretsiz oynamak için ise Battle.net uygulamasında oyunun kartını bulup ücretsiz dene seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Böylece oyunun 4. Sezonunda tanıtılan yeni özellikleri 21 Mayıs'a kadar hiçbir ücret ödemeden deneme fırsatı yakalayacaksınız.

Ayrıca, ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra oynamaya devam etmek isterseniz, PC sürümünü şu anda Game Pass üzerinden 34,99 dolara satın alabilirsiniz.