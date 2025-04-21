Akıllı Telefonlar, Yeni Etiketleriyle Beyaz Eşyalardan Farkız Olacak!

Avrupa Birliği, kısa bir süre önce teknoloji ürünlerine yönelik önemli bir düzenlemeye daha imza attı. Yeni düzenlemeyle birlikte, akıllı telefon ve tabletlerin uzun yıllardır buzdolabı gibi beyaz eşyalardan aşina olduğumuz enerji etiketlerine sahip olması gerekecek.

Yeni hamlesiyle hem enerji verimliliğini artırmayı hem de tüketicileri bu alanda bilinçlendirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği, enerji etiketlerinin akıllı telefon ve tabletlere nasıl uygulanacağını ve etiketlerin hangi bilgileri içereceğini açıkladı.

Yeni Enerji Etiketleri Ne İşe Yarayacak?

Avrupa Birliği, akıllı telefonlar ve tabletler için düzenlenen yeni enerji etiketi uygulamasının 20 Haziran 2025’ten itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Bu tarihten önce piyasaya sürülen cihazların enerji etiketi bulundurma zorunluluğu olmayacağı, ayrıca katlanabilir ekranlı akıllı telefonların da düzenlemeden muaf tutulacağı belirtiliyor.

Öte yandan yeni enerji etiketleri, cihazlar ile ilgili pek çok bilgiyi bünyesinde barındıracak. Etiketin üst kısmında enerji verimliliği sınıfı yer alırken, alt bölümlerde cihazın tam şarjla ne kadar süre çalışabildiği, düşmelere karşı dayanıklılığı, bataryanın şarj-deşarj ömrü, tamir edilebilirlik puanı ile suya ve toza karşı koruma seviyesi gibi bilgiler ayrıntılı olarak gösterilecek.

Enerji Etiketleri, Üreticiler İçin Pek Çok Yeni Kuralı da Beraberinde Getiriyor

Yeni düzenleme ayrıca cihazların bu etikete sahip olması için bazı ön koşulları da sağlamasını gerektirecek. Avrupa Birliği’nin belirlediği yeni standartlara göre, artık tüm cihazların belirli düşme testlerinden geçmesi, minimum IP derecesine sahip olması ve bataryalarının 800 şarj döngüsünde kapasitesinin en az yüzde 80’ini koruması şart.

Söz konusu sağlayamayan cihazların kıtada satışa sunulamayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte üreticiler, cihaz satışı bittikten sonra bile en az 7 yıl boyunca yedek parça desteği sağlamak zorunda olacak. Bu parçaların ise maksimum 10 gün içinde temin edilebilmesi gerekecek.

Yeni enerji etiketi düzenlemesi, ilk bakışta akıllı telefon ve tabletler için sıra dışı bir uygulama gibi görünse de, aslında oldukça önemli yenilikler içeriyor. Özellikle cihazlara yönelik kalite standartlarını yükseltmesi ve tüketicilere daha şeffaf bilgi sunması açısından düzenlemenin verimli olduğu söylenebilir.