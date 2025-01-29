Avrupa Birliği, Askeri Operasyonlarda Kullanıldığı Gerekçesiyle Rusya'ya PlayStation Satışlarını Yasaklıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Bu süreçte Ukrayna tam anlamıyla bir harabeye dönüşürken, maddi sorunlar, ambargolar ve tükenen kaynaklar bu iki ülkeyi her konuda altermatif çözümler üretmeye itti. Bu çözümlerden sonuncusu ise Rusya cephesinden geldi. Topyekün savaş modunda olan ülkenin PlayStation ve Xbox'ı bile bir silah olarak kullandığı bu nedenle bundan sonra oyun konsolu temin edemeyeceği öğrenildi.

Askeri Operasyonlarda Kullanılan PlayStation ve Xbox Rusya'ya Satılmayacak

Avrupa Birliği, Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına ait oyun kumandalarının Rusya tarafından askeri operasyonlarda kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Bu doğrultuda harekete geçen AB, bu ürünlerin yaptırım listesine eklenmesini gündeme getirdi. İddialara göre Rusya, söz konusu oyun kollarını kullanarak Ukrayna'daki drone saldırıları gerçekleştiriyor.

Aslında oyun kumandalarının askeri amaçlarla kullanılması yeni değil. Örneğin, ABD ordusu da savaş gemilerindeki lazer topları ve drone'ları kontrol etmek için Xbox kolları kullanıyor. Hatta Ukrayna ordusu da bir süre önce benzer haberlerle gündeme gelmişti. Peki milyar dolarlık savaş teknolojileri üreten ülkeler neden bu basit teknolojiyi tercih ediyor?

Aslında bunun iki ana nedeni var. Eğer 60'larınızda biri değilseniz hayatınızın bir noktasında PlayStation, Xbox ya da bir başka konsol üzerinden kolla oyun oynamış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu nedenle günümüzde geniş bir yaş grubundaki pek çok insan bu teknolojiye ve kontrollerine aşina.

Ki durum böyle olmasa da bile konsol üreticileri bunları o kadar basit ve kullanışlı tasarlıyor ki küçük bir çocuktan tutun da 30 yaşındaki bir yetişkine kadar pek çok kişi kolayca kullanabiliyor. Bu da karmaşık kontrol mekanizmalarına ve öğrenme süresine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bir diğer önemli gerekçe ise maliyet.

Sıfırdan bir sistem tasarlamak, gelitşirmek, üretmek, kullanacak kişiyi eğitmek ve bu süreçte yapılan hataları düzeltmek oldukça maliyetli. Pek çok ülke askeri operasyonlarında bu süreçten geçmek yerine 30 dolar değerindeki bir oyun kolunu kullanmayı daha pratik buluyor.

Her ne kadar Rusya da bu ülkelerden biri olsa da yakın zamanda yaşayacağı erişim sorunu bunu değiştirebilir. Ancak AB'nin yaptırımı göstermelik bir tepkinin ötesine gitmeyebilir de. Nintendo, Microsoft ve Sony, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Mart 2022'de ülkeye konsol satışlarını durdurmuştu.

Ancak ikinci el piyasası üzerinden konsollara erişim devam ediyor. AB'nin önerdiği yaptırımlar bu açığı kapatmayı hedeflese de ne kadar başarılı olunabileceği bilinmiyor.