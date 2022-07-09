Avrupa'nın En Eski İnsan Fosili İspanya'da Bulundu

İspanyol paleontologlar Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen ay İspanya'nın kuzeyinde keşfedilen bir çene kemiği parçasının Avrupa'da bugüne kadar bulunan en eski insan fosili olabileceğini söyledi. Paleontologlar, parçanın 1,4 milyon yaşında olduğuna ve aynı bölgedeki önceki bulgunun 200.000 yıl öncesine ait olduğuna inanıyor.

Araştırmacılar, 30 Haziran'da Atapuerca sıradağlarındaki bir arkeolojik alanda bulunan fosilin yaklaşık 1,4 milyon yaşında olduğunu söyledi. Şimdiye kadar Avrupa'da bulunan en eski insan fosili, 2007 yılında aynı bölgede bulunan ve 1,2 milyon yaşında olduğu belirlenen bir çene kemiğiydi.

Analizlerin 6 ila 8 Ay Arasında Sürmesi Bekleniyor

Atapuerca, Avrupa'daki tarih öncesi insan işgalinin en zengin kayıtlarından birine sahip. Atapuerca araştırma projesinin eş direktörü paleoantropolog José María Berúmudez de Castro bir basın toplantısında, araştırmacıların artık çene kemiği parçasının yaşı için ilk tahminlerini tarihleme tekniklerini kullanarak tamamlamaları gerektiğini söyledi. Bulunan çene kemiği parçası, 2007 yılındaki toprak tabakasının yaklaşık 2 metre altında bulunduğundan "daha ​​eski olduğunu düşünmek mantıklı ve makul" dedi.

Çene kemiği parçasının tarihlendirilmesi, Atapuerca'dan yaklaşık altı mil uzaklıkta bulunan Burgos'taki Ulusal İnsan Evrimi Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bermúdez de Castro, sürecin tamamlanmasının 6 ila 8 ay sürmesi gerektiğini söyledi. Yapılacak analizler, çene kemiği parçasının hangi hominid türüne ait olduğunu belirlemeye ve Avrupa kıtasında insanların nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.