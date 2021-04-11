Ay Görevinde Kullanılacak Roket Motorunun İlk Testi Başarılı

Ay görevinin roket motoru ilk testinden başarıyla ayrıldı. Delta V Uzay Teknolojileri tarafından gerçekleştirilen fırlatışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Varank, Türkiye'nin 2023 vizyonuna dikkat çekti.

Milli Uzay Programı dahilinde 2023 yılında Ay'a fırlatılması planlanan hibrit roket motoru ilk testinden başarıyla ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bilgi aldığı Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) dikey ateşleme testi olumlu sonuçlandı.

Geçtiğimiz gün Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde gerçekleşen roketleme testi yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemlerini kapsıyordu.

"Ay'a Sert İniş" görevi kapsamında kullanılacağı belirtilen hibrit roket motorunun, planlanan süre boyunca sorunsuz bir şekilde ateşleme yapabildiği ifade edildi.

Hibrit Sonda Roketi'nin 50 saniyelik bir ateşleme testine tabi tutulacağını dile getiren Bakan Varank, "50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Delta V tarafından geliştirilen Sonda Roket Sistemi, şu aşamada uzaya ulaşabilecek itki gücüne ulaşmış durumda. Türkiye'nin en büyük roket sistemi olacak SORS'un sıvı oksitleyici ve katı yakıt içerdiği dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın roket testine ilişkin açıklaması şu şekildeydi:

"Bugün iki ateşlemeye şahitlik ettik. Bir tanesi 635 milimetrelik Sonda roketinin, önümüzdeki ay fırlatması yapılacak motorun buradaki ateşlemesine şahitlik ettik. Aynı zamanda Ay misyonunda, yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir motorun da yine ateşlemesinin testlerini yapmış olduk.

Bir tanesi Sinop'tan fırlatılacak Sonda roketinin motorunun yerde statik ateşlemesiydi. Bu sıvı oksijen kullanan bir motor ve dünyada örneklerinin en büyüğü ve en iyi performanslı olanı. Bunun yanı sıra Ay misyonunda kullanılması mümkün olan bir motoru daha ateşledik. Bu farklı bir oksitleyici kullanıyor. Burada da 50 saniye ateşlemek suretiyle başarıya ulaştık diyebiliriz."