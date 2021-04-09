Van Gölü'nü Uzaydan Fotoğraflayan Astronot Van'a Davet Edildi

Van Gölü'nü fotoğraflayan astronota Van'dan davet geldi. NASA tarafından düzenlenen ve astronotların uzaydan çektiği fotoğrafları yarıştıran online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı finale kaldı. Bunun üzerine Van Edremit ilçesi Belediye Başkanı İsmail Say astronotu Van'a davet etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen online fotoğraf yarışımasında Van Gölü'nün manzara görüntüsü finale kalmayı başardı. Van Gölü'nü fotoğraflayan ve halihazırda ISS'de bulunan NASA astronotu Kate Rubins ise Van'a davet edildi. Davetin detayları Van Edremit ilçesi Belediye Başkanı İsmail Say tarafından aktarıldı.

Van Gölü'nü fotoğraflayan astronota Van'dan davet

Geçtiğimiz 8 Mart tarihinde başlayan ve dünyanın farklı noktalarının uzaydan çekildiği görsellerini kıyaslayan NASA fotoğraf yarışmasında Van Gölü büyük dikkat çekmeyi başardı. 3 turda 28 farklı noktanın fotoğrafını geçmeyi başaran Van Gölü, şu anda final aşamasına kalmış durumda.

Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da ISS'den çekilen fotoğrafa karşılık Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan geldi. Başkan Say fotoğrafla ilgili açıklamasında, "NASA'nın son 20 yılda astronotların çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün fotoğrafı da var. Bu fotoğraf yarı finalde rakibini çok büyük bir farkla geçerek finale kaldı. Van Gölü kıyısında bulunan Edremit Belediyesi olarak bu yarışmaya halkımızın dikkatini çekmek istedik." dedi.

Van Gölü'nün manzarasını uzaydan kaydeden astronotu Van'a davet eden Başkan İsmail Say, NASA ile irtibat kuracaklarını aktardı. Başkan Say, Van Gölü'nün doğasını tüm dünyaya açmak istediklerini belirtti:

"Farkındalık olması için fotoğrafı çeken astronot Kate Rubins'i ülkemizi, şehrimizi ziyaret etmesi için davet ettik. Astronot Kate Rubins'in sosyal medyayı kullanmadığını da fark ettik. Biz bugün resmi davet mektubumuzu NASA'ya ileteceğiz. İnşallah davetimiz kabul görür ve kendisini misafir ederiz. Şu anda Van'da ciddi bir gündem olmuş durumunda. Bu yarışmayı hem Bitlis hem de Van çok sahiplendi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Van Gölü'nü tüm dünyaya tanıtmış oluruz."

NASA'nın düzenlendiği yarışmanın son turdaki oylamaları 12 Nisan'da tamamlanacak. NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci olacak mı, biz de dört gözle bekliyoruz. Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.