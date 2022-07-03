Ay'ın Karanlık Yüzü Ortaya Çıkıyor

Ay, bize bu kadar yakın olmasına rağmen halen hakkında bildiklerimiz çok az. Bilim insanları, Ay'ın sırlarını ortaya çıkarmak için farklı yollar denemeye devam ediyor. 2009 yılında Ay yüzeyinin neyden oluştuğunu daha iyi incelemek için 2 tonluk bir roket Ay'a bilinçli olarak çarptırılmıştı.

Bu çarpma uzaya saçılan parçacıklar incelendi. Sonuçlar bilim insanlarını hiç beklemedikleri bir gerçeğe itti: Ay'da su olabilir!

Çarpma sonrası incelenen parçacıklarda hidrojen atomu tespit edildi. Suyun yapıtaşlarından olan hidrojen atomunun Ay'ın karanlık yüzeyinde yıllardır saklı kalmayı başarabilen donmuş su kaynaklarından gelmiş olabileceği düşünülüyor. Ay'ın kutuplarında sıkışmış olan buz halindeki suyun 6 trilyon kilogram olduğu düşünülüyor. PSR olarak adlandırılan kutup kraterleri, Ay'ın yörüngesi sebebiyle her zaman karanlık durumda.

Dünya'daki Suyun Kaynağının Sırrı Ay'da Gizli Olabilir!

Uydumuzun gizli kalmış bölgelerinde su olduğuna dair güçlü kanıtlar elde eden bilim insanları, Ay'ın atmosfersiz olması sebebiyle gezegenlere suyun nasıl ulaştığına dair deliller elde edebileceklerini düşünüyor. Eğer Ay'daki suyu inceleyebilirsek, Dünya'daki suyun tam olarak nereden geldiğini öğrenebiliriz.

Önümüzdeki yıl Ay'ın karanlık yüzündeki kraterleri incelemek üzere robotlar göndermeyi planlayan NASA, su kaynaklarının peşine düşecek. Robotların incelemeleri sonrasında değerli bilgiler elde edilirse 10 yıl içinde Ay'ın karanlık yüzüne insanlı görevler de düzenlenecek.

Ay'ın karanlık yüzünde sıcaklık -250 dereceye kadar düşebiliyor. Bu soğuk ortam sayesinde suyun uzun süre boyunca Ay'da bozulmadan kaldığı düşünülüyor.

Ay'da sondaj çalışmaları yapabilme kapasitesine sahip olacak olan Artemis uzay aracı, 2025 yılında uydumuzun yörüngesine giriş yapacak.

Bilim insanlar eğer Ay'da sabit bir su kaynağı bulunursa insanlığın bir sonraki noktasının Mars değil Ay olabileceğini düşünüyor.