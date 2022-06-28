Ay'a Kimliği Bilinmeyen Bir Roket Düştü: Elon Musk Baş Şüpheli

Amerikalı gözlemci Bill Gray, geçtiğimiz günlerde Ay'da iki büyük krater oluşturan bir roket çarpması olayı gözlemlediğini bildirdi. Uzun süredir kimliği belirsiz roketleri takip eden astronom, hesaplamaları sonucu çarpmanın gerçekleşeceği tarihi kesin olarak tahmin etti ve oluşan kraterleri gözlemleme şansına erişti. Uzayda çalışmalar yapan NASA gibi devlet kuruluşları ve SpaceX gibi özel kurumlardan yaşanan hadiseye dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Roketin Sahibi Kim?

NASA, halka açık bir kuruluş olduğu için bu ve benzeri olayları yaşandıktan sonra açıklamak zorunda. Geçmişte de benzer hadiseleri bildiren kurumun yaşanan olayla alakası olmadığı düşünülüyor.

Hal böyleyken gözler SpaceX gibi ticari uzay çalışmaları yapan şirketlere ve Çin Uzay Ajansı'nın çalışmalarına döndü. Amatör gözlemci Bill Gray'in hesaplamalarına göre Ay'da oluşan kraterlerin sorumlusu SpaceX'in 2015 yılında yaptığı fırlatmadan kalan roket parçaları. Diğer bir yandan 2014 yılında Çin'in gerçekleştirdiği fırlatmalardan da şüpheleniliyor.

Çarpma sonrası Ay'da 100 metrelik iki krater oluştu. İnsanlık, farkında olmadan Dünya'nın uydusu Ay'da şimdiye kadarki en büyük değişikliklerden birini yapmış oldu.

Son günlerde ticari uzay turizmi ve Ay'da kolonizasyon çalışmaları yapılıyorken böylesine büyük bir facianın gerçekleşmesi, uzmanları uzay çağı fikirlerini yeniden düşünmeye itti. Dünya'nın çevresinde kütle çekimin gücüyle dönen tonlarca uzay çöpü, yeni fırlatmalar ve uydular için büyük tehdit oluşturuyor. Gezegenimizin yörüngesinde 27 binden fazla irili ufaklı uzay çöpü olduğu düşünülüyor. Uluslarası Uzay İstasyonu(ISS), zaman zaman uzay çöplerinden kaçınmak için manevralar yapmak zorunda kalabiliyor.