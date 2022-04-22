Baldur's Gate 3 Nihayet Resmi Çıkış Tarihine Kavuştu

Larian Studios nihayet Baldur's Gate 3 için resmî çıkış tarihini onayladı ve 2023'te tam sürümle çıkış yapacağını açıkladığı oyununun lansmanını yaptı.

Duyuru, stüdyonun Baldur's Gate 3'ün 2020'de Erken Erişim'e başlamasından bu yana yapılan iyileştirmeleri özetlediği bir D&D Direct canlı yayını sırasında yapıldı. Videonun anlatıcısı videoda şu ifadelerde bulunuyor:

"Dokuz Cehennem adına, şimdiden birçok harika şey ekledik ve bunların geldiği yerde daha fazlası var. Öyleyse Baldur's Gate 3 yolculuğumuzda ya şimdi erken erişimde bize eşlik edin ya da 2023'te tam sürümde katılın."

Larian, Baldur's Gate 3 için ilk kez resmî bir çıkış penceresi duyurmasına rağmen, bu yıl daha önce duyurduğu ve stüdyonun oyunun "2023'te erken erişimden çıkacağını" beklediğini söylediği açıklamalarla pekişiyor. Keza daha eski bir etkinlikte oyunun 2022 yılında tam sürüme çıkmasının olası olmadığına da değinmişlerdi.

Larian Studios, Baldur's Gate 3'ün 2023 Yılında Tam Sürüme Çıkacağını Açıkladı

Larian Studios ekibi oyunun 2023'ün hangi döneminde çıkacağına dair net bir bilgi vermedi.

Baldur's Gate 3'e iki yıl önce erken erişime çıkmasından bu yana birçok içerik eklendi. Ek oyuncu sınıfları, yarışlar, görevler, hikâye içeriği ve grafik revizeleri uygulandı. Keza oyunun boyutu ve derinliği, erken erişimle çıkışından bu yana büyük ölçüde genişletildi. Mevcut hâlinin makul miktarda içeriğe sahip olduğunu söylemek gerek. Larian daha önce oyunun piyasaya sürüldüğü sırada 12 D&D 5E sınıfının tümünü içereceğini doğrulamıştı, bu da geleckte Paladin, Monk ve Bard'ın ekleneceği anlamına geliyor. Ayrıca eklenecek bir sürü görev dizisi, tamamlanacak karakterler ve olay örgüsü ve düzeltilmesi gereken birçok yaşam kalitesi sorunu var.