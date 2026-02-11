Adaptör Olarak da Çalışabilen Powerbank Tanıtıldı: Aynı Anda 3 Cihazı Şarj Edebiliyor!

Aksesuar pazarının sevilen oyuncularından Baseus, kullanıcıların günlük hayattaki en büyük dertlerinden biri olan hem adaptör hem de powerbank taşıma sorununa karşı pratik bir çözümle sahneye çıktı. Şirket kısa bir süre önce hem şarj aleti hem de powerbank olarak kullanılabilen EnerGeek GT 21 modelini tanıttı.

Aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilme yeteneği ile dikkat çeken yeni ürün devasa batarya kapasitesi, yüksek güç çıkışları ve dahili kablosuyla dikkat çekiyor. Gelin yeni Baseus EnerGeek GT 21'nin özelliklerine ve fiyatına hep birlikte bakalım.

Baseus EnerGeek GT 21 Powerbank Neler Sunuyor?

Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Şarj Aleti Modu: 67W

67W Powerbank Modu: Dahili kablo ile 45W, bağlantı noktası ile 15W

Dahili kablo ile 45W, bağlantı noktası ile 15W Portlar: Dahili USB-C kablosu, USB-C portu, USB-A portu

Dahili USB-C kablosu, USB-C portu, USB-A portu Çoklu Şarj: Aynı anda 3 cihazı şarj desteği

Aynı anda 3 cihazı şarj desteği Protokoller: PD, PPS, AFC, UFCS, SCP

Markanın yeni modeli ilk bakışta standart bir şarj adaptörünü andırsa da içerisinde 10.000 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Cihazın üzerinde yer alan katlanabilir fiş uçları sayesinde ürünü doğrudan prize takıp 67W gücünde bir adaptör olarak kullanabilirken dışarıda yüksek kapasiteli bir powerbank'e dönüştürebiliyorsunuz.

Kullanıcıların kablo taşıma derdine de son veren Baseus EnerGeek GT 21, ihtiyaç duyulduğunda çekip uzatılabilen 80 cm uzunluğunda bir USB-C kablosuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca powerbank üzerindeki bir USB-C ve bir USB-A bağlantı noktası üzerinden toplamda 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz.

Ürün powerbank modunda kullanıldığında dahili kablo tek başına 45W güç sağlayabiliyor. Diğer iki port ise toplamda 15W gücü paylaşıyor. Bununla birlikte cihazın ön yüzünde yer alan dijital ekran üzerinden kalan pil yüzdesini ve anlık güç çıkışlarını takip edebiliyorsunuz.

Fiyatı Ne Kadar?

Şu an için sadece Çin pazarında satışa sunulan Baseus EnerGeek GT 21'in fiyatı 399 yuan (yaklaşık 2.520 TL) olarak açıklandı. Baseus genellikle ürünlerini küresel pazara da getiren bir marka olduğu içi yeni powerbank'in ilerleyen dönemlerde Avrupa ve Türkiye pazarında da piyasaya sürülmesi sürpriz olmayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz yılın en iyi powerbank modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.