Adaptör Olarak da Çalışabilen Powerbank Tanıtıldı: Aynı Anda 3 Cihazı Şarj Edebiliyor!
Baseus, hem şarj aleti hem de powerbank olarak kullanılabilen EnerGeek GT 21 modelini tanıttı. İşte 67W güç ve dahili kablo sunan cihazın özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Baseus EnerGeek GT 21 hem 67W gücünde bir şarj aleti hem de 10 bin mAh kapasiteli bir powerbank olarak kullanabiliyor.
- Yeni model sahip olduğu dahili kablosu ve iki farklı bağlantı noktası ile 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyor.
- İlk etapta sadece Çin'de fiyata sunulan cihazın önümüzdeki dönemde küresel pazara da adım atması bekleniyor.
Aksesuar pazarının sevilen oyuncularından Baseus, kullanıcıların günlük hayattaki en büyük dertlerinden biri olan hem adaptör hem de powerbank taşıma sorununa karşı pratik bir çözümle sahneye çıktı. Şirket kısa bir süre önce hem şarj aleti hem de powerbank olarak kullanılabilen EnerGeek GT 21 modelini tanıttı.
Aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilme yeteneği ile dikkat çeken yeni ürün devasa batarya kapasitesi, yüksek güç çıkışları ve dahili kablosuyla dikkat çekiyor. Gelin yeni Baseus EnerGeek GT 21'nin özelliklerine ve fiyatına hep birlikte bakalım.
Baseus EnerGeek GT 21 Powerbank Neler Sunuyor?
- Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh
- Şarj Aleti Modu: 67W
- Powerbank Modu: Dahili kablo ile 45W, bağlantı noktası ile 15W
- Portlar: Dahili USB-C kablosu, USB-C portu, USB-A portu
- Çoklu Şarj: Aynı anda 3 cihazı şarj desteği
- Protokoller: PD, PPS, AFC, UFCS, SCP
Markanın yeni modeli ilk bakışta standart bir şarj adaptörünü andırsa da içerisinde 10.000 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Cihazın üzerinde yer alan katlanabilir fiş uçları sayesinde ürünü doğrudan prize takıp 67W gücünde bir adaptör olarak kullanabilirken dışarıda yüksek kapasiteli bir powerbank'e dönüştürebiliyorsunuz.
Kullanıcıların kablo taşıma derdine de son veren Baseus EnerGeek GT 21, ihtiyaç duyulduğunda çekip uzatılabilen 80 cm uzunluğunda bir USB-C kablosuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca powerbank üzerindeki bir USB-C ve bir USB-A bağlantı noktası üzerinden toplamda 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz.
Ürün powerbank modunda kullanıldığında dahili kablo tek başına 45W güç sağlayabiliyor. Diğer iki port ise toplamda 15W gücü paylaşıyor. Bununla birlikte cihazın ön yüzünde yer alan dijital ekran üzerinden kalan pil yüzdesini ve anlık güç çıkışlarını takip edebiliyorsunuz.
Fiyatı Ne Kadar?
Şu an için sadece Çin pazarında satışa sunulan Baseus EnerGeek GT 21'in fiyatı 399 yuan (yaklaşık 2.520 TL) olarak açıklandı. Baseus genellikle ürünlerini küresel pazara da getiren bir marka olduğu içi yeni powerbank'in ilerleyen dönemlerde Avrupa ve Türkiye pazarında da piyasaya sürülmesi sürpriz olmayacaktır.
Ugreen, Aynı Anda 4 Farklı Cihazı Şarj Edebilen 200W'lık Powerbank'ini Tanıttı
Ugreen, 4 farklı cihazı aynı anda şarj edebilen Nexode Pro 25.000 modelini tanıttı. İşte Nexode Pro 25.000 'in fiyatı ve özellikleri.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz yılın en iyi powerbank modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.