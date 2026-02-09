Ugreen, Aynı Anda 4 Farklı Cihazı Şarj Edebilen 200W'lık Powerbank'ini Tanıttı

Ugreen, powerbank modelleri arasına yeni bir üye daha ekledi. Şirket, toplamda 200W gibi devasa bir güç çıkışına sahip Nexode Pro Powerbank 25.000mAh modelini tanıttı. Yüksek batarya gücüne sahip bu cihaz, aynı anda birden fazla cihazı yüksek hızda şarj etme imkanı sunuyor.

Ugreen Nexode Pro 25.000 mAh'in Özellikleri Neler?

Ugreen, yeni powerbank modeliyle özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarını ve sık seyahat edenleri hedefliyor. Cihazı, rakiplerinden ayıran ise 200W güç çıkışına sahip olması. Modelin en dikkat çeken yanı ise dahili kablo tasarımı. Nexode Pro 25.000 mAh'de, 68 cm'lik biri geri sarılabilir diğeri ise 35 cm'lik aynı zamanda taşıma askısı görevi gören iki adet dahili kablo bulunuyor.

Ugreen, geri çekilebilir kablonun dayanıklı örgü kaplamaya sahip olduğunu ve geri çekme mekanizmasının 25.000'den fazla çekme işlemine dayanıklı olduğunu söylüyor.

Ekstra USB-C ve USB-A portlarıyla desteklenen Nexode Pro, aynı anda 4 farklı cihazı şark etme imkanı sunuyor. 25.000 mAh'lik devasa batarya kapasitesi, iPhone 17 Pro'yu yaklaşık 5 kez, 13 inç Macbook Air'i ise 1.3 kez tam şarj edebiliyor. Aynı zamanda powerbank, 100W USB-C şarj cihazı kullanılarak 2,2 saatte tamamen şarj oluyor.

Performans tarafında ise cihaz oldukça iddialı. Tek port kullanımında 140W'a kadar güç sağlayabiliyor. Ayrıca Nexode Pro, 4 port aynı anda kullanılırken bile ana USB-C portundan 100W güç vermeye devam ederek performans kaybını önlüyor. Xiaomi'nin 90W şarj protokolü desteği de cihazın artıları arasında.

Buna ek olarak, powebank'in ön yüzünde kalan pil yüzdesini, pil sağlığını ve anlık güç çıkışını takip edebileceğiniz bir TFT akıllı ekrana sahip. Güvenlik özellikleri arasında ise aşırı akım, aşırı ısınma, aşırı deşarj, aşırı yük ani voltaj yükselmesi ve kısa devreye karşı koruma bulunuyor.

Ugreen Nexode Pro 25.000 mAh Fiyatı

Avrupa pazarında satışa çıkan Ugreen Nexode Pro 25.000 mAh'in fiyatı, 100 Euro olarak belirlendi. Ürünün Türkiye fiyatı ve ne zaman raflardaki yerini alacağı ise henüz netlik kazanmadı.