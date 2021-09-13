Battlefield Mobile Beta Çıkış Tarihi Belli Oldu

Electronic Arts tarafından kısa bir süre önce duyurulan Battlefield Mobile, önümüzdeki yıl itibarıyla mobil oyuncular ile buluşmaya hazırlanıyor. Eğer yeni oyunu herkesten önce deneyimleyebilmek istiyorsanız, Battlefield Mobile beta çıkış tarihi hakkındaki resmi açıklamaya göz atmalısınız!

Battlefield Mobile Beta Ne Zaman Çıkacak?

EA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre şirket, Filipinler ve Endonezya için beta programını aktif hale getirdi. Şimdilik programın kullanılabilir olduğu bölgeler kısıtlı sayıda olsa da, yayıncı şirket bu bölgelerin sürekli olarak genişleyeceğinin altını çizdi.

Nitekim herkese açık şekilde yayınlanmasına aylar olan oyunun Play Store sayfası kısa bir süre önce yayınlanmıştı. Bu durum da, tahmin edebileceğiniz üzere, tamamı ile beta programına yönelik bir hazırlıktan kaynaklanıyor. Kullanıcılar, beta programına dahil olabilirlerse, oyunu nihai çıkışından önce deneyimleyebilme şansını elde edecekler.

Şu an için bilindiği kadarıyla Battlefield Mobile Beta yalnızca Android cihazlar için kullanılabilir olacak ve desteklenen bölgeler belirli aralıklarla güncellenecek. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde ülkemiz de bu programa dahil ülkeler arasında yer alacaktır.

Ayrıca ufak bir uyarı olarak beta programına dahil olan kullanıcıların ilerlemesi, testin sonunda tamamen sıfırlanacaktır. Yani kullanıcılar arasında herhangi bir haksız rekabet sorununun yaşanmaması adına gerekli önlemler de alınmış durumda demek mümkün.

Battlefield Mobile Hakkında

Android ve iOS için yayınlanacak olan Battlefield Mobile, tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabilecek ve yalnızca isteğe bağlı oyun içi kozmetik satın alımlar içerecek. Oyunun temelde yalnızca mobil cihazlar için olduğunu unutmayın yani herhangi bir çarpraz platform desteği bulunmayacak.