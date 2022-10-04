Bazı Sıfır Otomobil Modellerine Zam Geldi

Dünya genelinde yaşanan çip krizi, özellikle sıfır otomobile ulaşma konusunda da Dünya genelinde sorunlara neden olurken, ekonomik problemlerin de etkisiyle otomobil fiyatlarında son dönemlerde büyük zamlar görüyoruz. Bu zamlara bir yenisi daha eklendi ve bugün pek çok otomobil modeli güne zamlarla uyandı.

Otomobil sektörüyle ilgili gazeteci Emre Özpeynirci şahsi Twitter hesabı üzerinden zamlanan modellere değindi. En büyük artışı Toyoto Corolla %4 ile alırken, en az artış Fiat Egea ve Citroen C3 modellerinde gerçekleşti. Honda'ya ait pek çok otomobil modeli de zamdan nasibini aldı.

Citroen, Hyundai ve Mitsubishi gibi ülkemizde popüler otomobil modellerinin de gelecek süreçte zamlanması bekleniyor. Emre Özpeynirci'nin paylaşmış olduğu zam listesi şu şekilde:

Sıfır Fiyatı Zamlanan Otomobil Modelleri