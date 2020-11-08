Berat Albayrak İstifasını Sosyal Medyadan Duyurdu! Berat Albayrak Hacklendi Mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Berat Albayrak istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte detaylar.

Berat Albayrak İstifa Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini paylaştı.

Yapılan paylaşıma hemen aşağıdan bakabilirsiniz.

Detaylar geliyor..

Berat Albayrak Hacklendi Mi?

Şu anda Berat Albayrak'ın resmi Twitter hesabına erişim sağlanamıyor.

Koronavirüste Son Durum

8 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 395.255 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.887'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 2.740 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 338.239 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.