Beynimize Dair En Yeni Keşif

Her geçen gün insan vücuduyla ilgili yeni şeyler keşfediliyor. Bilimin ve bilim çalışmalarının sonu yok, durmadan devam ediyor.

Beynimiz üzerine yapılan son bilimsel çalışmalara göre, bir cisimle başka birisine dokunduğumuz zaman, beynimiz cisimle nereye dokunduğumuzu algılayabiliyor. Yani elimizde tuttuğumuz cisim, vücudumuzun bir uzvu gibi algılanıyor.

Fransa’daki Lyon Üniversitesi’nde görev yapan sinirbilimci Luke Miller ve çalışma arkadaşlarına göre, elimizde bir cisimle bir yere ya da bir şeye dokunduğumuz zaman 20 milisaniyeden kısa bir sürede beynimiz, cisimden meydana gelen titreşimleri algılıyor.

EEG cihazı yardımıyla deneklerin beyin faaliyetleri kaydedildi

16 gönüllü denekle çalışan araştırmacılar, deneklerden bir sopa yardımıyla birbirine çok yakın cisimlere dokunmalarını ve dokundukları noktaları belirlemelerini istediler. Bu esnada EEG cihazı yardımıyla deneklerin beyin faaliyetleri kaydedildi. Çıkan sonuç; beynimizin bir nesne tutarken de bir kişiye temas ederken de dokunuşları tespit etmek için benzer sinir mekanizmalarını kullandığı yönünde.

Beynimizin cisimle nereye dokunulduğunu algılaması, aslında çok da yeni bir bilgi sayılmaz. Görme engelli kişilerin, tek başına hareket ederken bastondan yardım almaları bu bilginin en güzel örneklerinden bir tanesi. Ancak şimdiye kadar beynimizde, sinir mekanizmamızda oluşan durumlarla ilgili detaylı bir çalışma yapılmamıştı.